El hechizo de Magos Herrera contra el aislamiento

Magos Herrera cerró su pequeño apartamento de Brooklyn y se fue a su tierra, México. No quería seguir pasando el confinamiento en Estados Unidos, donde reside desde hace 12 años y en la que ha forjado una carrera musical principalmente en el jazz. El panorama era complejo. La pandemia le hizo frenar sus conciertos y giras hasta el 2022, pero fue la oportunidad para crear, lo que ella llama,“un testimonio de este momento”.

Así fue como se unió a la compositora Paula Prestini y grabaron el disco Con alma: diarios desde el aislamiento, que ahora quiere presentar en todo el mundo por streaming el próximo 13 de diciembre. “Este álbum reflexiona acerca de cómo podemos crear un sentido de comunión en estos tiempos de aislamiento”, recalcó Herrera a EL TIEMPO.



Se trata de una experiencia audiovisual con música, textos de mujeres; referencias a la naturaleza, teatro virtual y espacios que representan la soledad, el confinamiento y la esperanza, que se podrá ver de manera gratuita en la página web: www.conalmaproject.com/event-es, desde las 7 p. m. El coro femenino Ensemble Sjaella, con sede en Alemania, The Young People’s Chorus of NYC; la Orquesta Sinfónica de Minería, así como el exviolonchelista de Kronos Quartet, Jeffrey Zeigler; entre otros 30 artistas, se unieron al proyecto.

Imagen de Con alma: diarios desde el aislamiento Foto: Cortesía de la artista

“Durante ocho meses he grabado videos para mantener el proceso creativo (...). Nada va a ser igual que el en vivo, pero la tecnología nos ha forzado a ser autosuficientes y experimentar. El ser humano siempre se las ingenia para que las cosas se manifiesten”, comentó Herrera, que sacó un tiempo para responder nuestro cuestionario sonoro.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?

​

Esta isla, de Pablo Milanés



¿Cuáles son las cinco canciones que definen su vida?



I Know Where my Voice Belongs, de Dianne Reeves; Coração vagabundo, de Caetano Veloso; Esperanza, de Kurt Elling; Visions, de Stevie Wonder y Rabo de nube, de Silvio Rodríguez.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

​

Me hubiera gustado ser una buena guitarrista acústica.



¿Qué jingle nunca se le ha salido de la cabeza?



“Vamos a la cama hay que descansar”, de la familia Telerín.



¿Cuál es su juguete favorito para oír música?

​

Hoy en día mi iPhone.



¿Cuáles son sus canciones favoritas para encender una fiesta?

​

Lágrimas negras y De qué callada manera.



¿Cuál es el ruido que más detesta?



El rechinar de un gis.



¿Cuáles son sus músicos de todos los tiempos?



Elis Regina, João Gilberto,Bobby McFerrin y Caetano Veloso



¿Qué canción de cuna le cantaban en su infancia?

​

Mi mamá me inventaba canciones y mi papá me cantaba: “Donde el río se queda y la luna se va...”, pero no recuerdo el nombre... (Pequeña, de Mercedes Sosa).



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

​

Me gustan mucho Milonga gris, Balderrama y Alfonsina y el mar.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?

​

Egberto Gismonti, Diane Reeves y Kurt Elling.



¿Qué canción la hace llorar?

​

Cualquiera de Brad Meldhau.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con Caetano Veloso.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró?



Quizás alguno de Pablo Milanés.



¿Cuál es el mejor sonido de la naturaleza?



La risa de los niños, las aves y el canto del río



¿Quién le canta al oído?

​

Mi sobrina de 3 años, con una canción de ella, creo que se llama Verde-azul.

