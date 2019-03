El español y sus desafíos en un mundo digital

“Estamos en medio de la mayor revolución de la historia de la humanidad. Hablan español muchas más millones de máquinas que de hombres. Aprenden rápidamente nuestra lengua y son capaces de crear palabras y variantes semánticas. La lengua de la inteligencia artificial tiende a diversificarse, y puede, que si no se toman medidas, el español de las máquinas será distinto al de una corporación que las haya creado, y la velocidad con que la inteligencia artificial vaya creando variantes del español de los humanos, haga que no nos entendamos”.

Con estas palabras premonitorias sobre el desafío al que se enfrenta el español frente a las nuevas realidades del mundo moderno, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), inauguró este miércoles el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Esta octava edición se realiza en la ciudad de Córdoba, Argentina.



De hecho, el emblema del encuentro más importante que se realiza en torno a nuestra lengua –que hablan casi 600 millones de personas en el planeta- es: ‘América y el futuro del español: cultura, educación, tecnología y emprendimiento’.



El acto inaugural tuvo lugar en el histórico Teatro del Libertador General San Martín de la bien llamada ‘Córdoba la Docta’, la ciudad argentina en donde se fundó la primera universidad de este país, y cuyo ambiente gravita todo el tiempo alrededor de la educación y la cultura.



Entre las personalidades que asistieron al acto, se encontraban, además de los reyes de España, Mauricio Macri, presidente Argentina; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes de España, y el nobel peruano Mario Vargas Llosa. Y con ellos, académicos, escritores, poetas y personalidades de varios países iberoamericanos.

“Este CILE lleva organizándose desde hace más de mil años. Pero nuestro compromiso verdadero son los próximos mil, el tiempo que tenemos por delante. Nos reunimos aquí para hablar del futuro como una apuesta compartida”, expresó el poeta Luis García Montero, durante su intervención.



Para Montero, “la cultura y la educación parten su pan con la tecnología y la ciencia sobre una horizonte en el que América tendrá sin duda un papel decisivo”.



Por su parte, el rey Felipe VI resaltó en sus palabras la poderosa expansión de la lengua castellana, que se refleja en la diversidad cultural de los pueblos de la región.



“Será todo ello contrapunto de la tensión, en las sesiones del congreso, a la revolución tecnológica, que la comunidad iberoamericana de naciones ha de afrontar con gran decisión en todos los medios de la investigación y el estudio, de la universidad a la escuela primaria. Esa consagración vital será a la vez una apoyo decisivo para que el español sea lengua de comunicación intencional también en el ámbito de la ciencia y del emprendimiento”, anotó el monarca.

Valor de la palabra ‘verdad’

De otro lado, el Director del Instituto Cervantes aprovechó este importante foro, para poner sobre la mesa otro de los retos que enfrentan no solo el español, sino todas las lenguas del mundo: la reivindicación de la palabra “verdad”.



“La poesía y la lengua materna son el sedimento donde la experiencia, donde los seres humanos pueden reconciliarse sin mentiras con la palabra ‘verdad’. Y ese es el reto cultural más importante de la educación y la tecnología de nuestro tiempo. La reconciliación con la utopía modesta y ética de la palabra verdad”, anotó Montero.



Y echando mano de su sensible mirada poética definió la lengua como esa “casa en la que hemos aprendido a decir madre, lluvia, hambre, amor, mañana y fuego; sabe de nosotros más que nosotros mismos”.



García Montero cerró su intervención con un mensaje esperanzador, sobre los objetivos que cumplen este tipo de encuentros en favor de la preservación y evolución del español: “Esta es la gran y siempre renovada aventura cervantina en la que Sancho y Don Quijote siguen cabalgando para hermanar cada vez, de manera más íntima, sus conversaciones”.



Por su parte, el presidente Macri resaltó ese carácter “vivo” del español, que cambia a la misma velocidad de los seres humanos. “La lengua ahora ‘guasapea’, tuitea, chatea, se viraliza. La lengua se mueve en todas las direcciones en la que se mueven nuestras sociedades y nuestra cultura”, dijo.

Eso sí, con una advertencia, para no descuidar el rumbo, como lo complementó el poeta García Montero: “

Homenaje a Cortázar

A su turno, la cabeza de la RAE también anunció que con la edición conmemorativa de ‘Rayuela’, que se presenta en este encuentro, se aprovecha para rendir homenaje a Julio Cortázar, una de las plumas más importantes de la literatura latinoamericana.



“‘Rayuela’, que tanto ha deslumbrado y desconcertado a sus lectores, desde su publicación en 1963, la novela que tantos entusiasmos, estudios y análisis críticos ha suscitado a lo largo de los años va a ser el libro del CILE. La RAE, la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Academia argentina de las letras han promovido la nueva edición que se presenta”, anotó Muñoz.



El cierre de este acto inaugural estuvo a cargo del escritor Mario Vargas Llosa, premio nobel peruano, quien, como ya es habitual, puso el toque político al acto, al lanzarle varias críticas al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.



Vargas Llosa aludió a la polémica carta que el mandatario mexicano envió hace pocos días a los reyes de España pidiéndole que pidan excusas por las controversias violentas que ha generado la conquista en América.



“Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios. Que esa carta debió mandársela a él mismo. Y responderse, o respondernos, a la pregunta de ¿por qué México tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados? Es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos, porque ningún ha resuelto esa injusticia proverbial”, anotó el nobel peruano.



Y agregó: “Ojalá cuando termine el mandato del licenciado López Obrador los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida”.



Precisamente, el CILE se celebra en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que será también uno de los capítulos de análisis de los panelistas invitados.

El autor de ‘La tía Julia y el escribidor’ recordó que América era una “Torre de Babel”, cuando llegaron los europeos y “estaba literalmente bañada en sangre”.



“Nadie discute la importancia que significó para América el unir en una sola voluntad de expresión, en una sola lengua, la extraordinaria diversidad que caracterizaba a esta continente”, agregó Vargas Llosa.



“Una lengua no solo es un instrumento de comunicación; no solo es un vehículo a través del cual nos entendemos. Una lengua también son ciertos valores, ciertos conocimientos, cierta cultura. Y con la lengua española llegaron a nuestras costas, a nuestras montañas, a nuestros desiertos y a nuestras selvas muchas cosas. Llegó Grecia, llegaron Aristóteles y Platón, y llegó Roma con sus juristas. Y llegó el Renacimiento. Y llegaron los valores que son lo mejor de esta cultura occidental de la cual es parte integrante y protagonista central el español, la libertad, los derechos humanos, el derecho de crítica y una consciencia moral, que juzga nuestros actos y es capaz de condenarnos por no haber resuelto un problema que efectivamente comenzó hace cinco siglos”, concluyó el escritor.



Vargas Llosa anunció con alegría visible, como es tradición, que la próxima edición del Congreso Internacional de la Lengua Española tendrá lugar en Arequipa, su ciudad natal.



Durante el acto, también se le rindió homenaje especial al académico Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE, y se recordó el nombre del expresidente colombiano Belisario Betancur, como uno de los miembros más activos en defensa del español.



CARLOS RESTREPO*



ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO

CÓRDOBA (ARGENTINA)



*Por invitación del Congreso Internacional de la Lengua Española.