Una de las grandes bandas del k-pop, Ateez, vendrá a Colombia dentro de gira mundial del 2023.

La agrupación, creada en 2018 por KQ Entertainment, está compuesta por ocho integrantes: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho.



(Además: Manuel Turizo revela detalles de Copa vacía, su canción con Shakira).



Desde entonces ha sido un fenómeno dentro de esta tendencia musical. Este año, la agrupación surcoreana realiza su primer paso por Suramérica y dará un concierto único en Bogotá, en el Coliseo Live, el 3 de septiembre.



Con diferentes producciones, la banda ha conseguido conquistar listados tan importantes como la Billboard 200: han llegado dos veces al top 10, la más reciente con su EP Spin Off: From The Witness. De este álbum surgió la canción Halazia, cuyo video musical tiene 41 millones de vistas.



(Puede interesarle: Rammstein rechaza acusaciones contra el cantante Till Lidenmman: una fan dice que la drogó y abusó de ella).



Se espera que sus fanáticos, conocidos como Atiny, acompañen a la banda durante este esperado show.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET