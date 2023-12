Confirmados los artistas del Festival de la Leyenda Vallenata 2024

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció esta semana la programación que se desarrollará en el marco del 57º Festival de la Leyenda Vallenata. El homenajeado principal será el músico Iván Villazón Aponte, ‘La Voz Tenor del Vallenato'. Esta edición tendrá lugar del 30 de abril al 4 de mayo de 2024.

En su comunicado, la Fundación explica que las actividades se inician el sábado 27 abril con el desfile de Jeep Willys Parranderos a partir de las 3 de la tarde. Para el domingo 28 de abril, el concurso de Pintura Infantil desde las 8:30 de la mañana: ‘Los niños pintan el Festival de La Leyenda Vallenata’. Desde las 3de la tarde se llevará a cabo el desfile de Piloneras Infantil y Juvenil.



El lunes 29 abril desde las 8de la mañana se inician las primeras rondas de los concursos de Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Acordeón Aficionado.



El martes 30 abril continúan los concursos mencionados y se inicia el concurso de Acordeonera Mayor a partir de las 8 de la mañana. A las 4 de la tarde se inicia el desfile de Piloneras Mayores. A esa misma hora será la escenificación del milagro de la Leyenda Vallenata en la plaza Alfonso López. Finalmente, a las seis de la tarde se llevará a cabo la inauguración del 57° Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Iván Villazón Aponte, ‘La Voz Tenor del Vallenato’.



El día miércoles primero de mayo desde las ocho de la mañana siguen los diversos concursos anotados y se inicia Acordeón Profesional; después Piqueria Infantil (10:00 a. m.) y Piqueria Mayor (2 p. m.).



La programación para el día jueves dos de mayo desde las 8:00 de la mañana establece la semifinal de los concursos de Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Acordeón Aficionado. Segunda ronda de Acordeonera Mayor, primera ronda de Canción Vallenata Inédita y segunda ronda de Piqueria Mayor (10:00 a.m.). Además, la primera ronda de Acordeón Profesional a partir de las (11:00 a.m.).



A partir de las 2:00 p.m. serán las finales de los concursos Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil, Piqueria Infantil. A las 8:00 p.m. final del concurso de Acordeón Aficionado.



Para el viernes tres de mayo (8:00 a.m.), sigue la semifinal de los concursos de Acordeonera Mayor, Piqueria Mayor; segunda ronda Acordeón Profesional (11:00 a.m.) y Canción Vallenata Inédita (8:00 a.m.). Para las 8:00 de la noche están previstas las finales de los concursos de Acordeonera Mayor y Piqueria mayor.



Finalmente, el sábado cuatro de mayo desde las 8:00 de la mañana semifinales de los concursos de Acordeón Profesional y Canción Vallenata Inédita. Para las 8:00 de la noche, serán las finales de los mencionados concursos.



Espectáculos musicales



Este año los espectáculos musicales se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de mayo de 2024, en el escenario más adecuado y cómodo de Valledupar, el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’.



