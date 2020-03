Reinvención en tiempos de zozobra / Conexión Sonora

Y de repente todos estamos ahí, inmersos en una situación que nos resulta extraña, insólita, propia de películas. Y eso que a esta altura, con una proyección nefasta, aún nos negamos a esa realidad que se vive en países como Italia, prácticamente conminados a contar a diario el número de muertos en crescendo (para utilizar un término netamente musical).

Mientras tanto, todo está y estará congelado. El primer ítem en rodar escaleras abajo no es otro que el del entretenimiento, cuya base más fuerte es todo lo relacionado con el arte y la cultura.



Museos, bibliotecas, universidades, centros de formación, cines, espacios de música en vivo… todo aquello para ‘entretener’.



La música es un gran afectado, cierto es. Pero la música como entretenimiento goza de fuentes que otros artes no se permiten (salvo la cinematografía con las posibilidades tipo Netflix). La música se disfruta en casa, plataformas, discos, videos, YouTube, canales varios, no hay duda.



Cierto es que esto opera desde el lado del receptor, del público, del que escucha. El músico, el artista, se resigna a los escenarios cerrados, al ingreso monetario negado; el productor de eventos lo sufre en demasía, la gente que trabaja en la parte técnica, ingenieros, roadies, productores de campo, empresas de sonido y logística, todos caen en ese abismo repentino y del que solo se puede esperar, esperar con la sin sazón del negocio muerto.



En estos tiempos, que es cuando se hace necesario reinventarse, causa un poco de gracia que los artistas, principalmente los independientes, y en muy breve tiempo hayan tenido la facultad de organizarse para hacer conciertos desde sus casas, con programaciones establecidas, divulgaciones masivas, aprovechando la coyuntura. No importa cuánta gente haya ingresado a internet para verlos y escucharlos, es un comienzo.



La pregunta es ¿por qué no se hizo antes?, ¿por qué teniendo un vehículo poderoso como son las redes sociales, nunca pensaron en ese método sencillo de promoción y divulgación? No es que nadie lo haya hecho, se hace de manera individual y no con mucho ahínco.



El valor inicial de un artista y su arte es el de ser conocido, reconocido, hacer nombre –cosa que no es fácil–. Así que en estos tiempos de zozobra, no habrá recaudo por sus interpretaciones, pero sí una oportunidad para respirar, crear y buscar nuevos caminos.

DANIEL CASAS

Periodista musical

​@danielcasasc