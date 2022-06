La Antología Intercontinental de Arte Escénico Ópera y Ballet, que se presenta hasta hoy en el Teatro Cafam, trajo varios invitados de primer nivel, entre ellos el conde italiano Giuseppe Tedeshi, pintor, académico, maestro de música, coros y orquesta, quien vino por primera vez al país en un trabajo de formador del coro de artistas ibaguereños que hacen parte de la puesta en escena de las óperas 'Aida' y 'Carmen'.

El conde es consejero cultural y diplomático del Vaticano, cantor titular y decano de la capilla musical de la Basílica Papal de San Pedro desde enero de 1980. Y este es su ‘Cuestionario sonoro’.



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar o ver interpretar?

Canto gregoriano y música sacra polifónica.



¿Cuál es el sonido que más detesta?

Los cantores que arruinan la ópera con voces mal entonadas y desafinadas. Mejor tiza chirriando en la pizarra...



¿Cuál es el top 5 de los artistas que lo han influenciado?

Los tenores Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti y Plácido Domingo; el maestro Riccardo Muti y el director Franco Zeffirelli. Gracias a Dios, tuve la suerte de trabajar con cada uno de ellos.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Los Conciertos de Brandeburgo, de J. S. Bach.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

Muchas, porque la vida escénica es muy complicada. Una vez me vi obligado a sujetar por detrás los pantalones de un gran barítono de renombre internacional que interpretaba a Falstaff en el Teatro dell’Opera de Roma. Por unos movimientos muy difíciles en el escenario, la costura de su prenda se abrió totalmente y estuvieron a punto de caerse. Los mantuve arriba todo el tiempo; de lo contrario, este gran cantante, cuyo nombre no diré, se hubiera quedado en calzoncillos.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?

Dado que la plaza frente al Teatro dell’Opera di Roma lleva el nombre del gran tenor Beniamino Gigli, me hubiera gustado trabajar junto a él y también con un gran director como Arturo Toscanini.



¿Hay alguna situación que cambiaría de su vida artística?

En retrospectiva, muchas, pero la vida que llevamos fue quizás la mejor posible o incluso la única posible, como diría Voltaire.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

La voz del agua en todas sus formas, desde la lluvia ligera hasta la cascada impetuosa.



¿Si no hubiera sido lo que es, qué profesión le gustaría tener?

Gracias a Dios, hago todo lo que me gusta para vivir, aunque cueste mucho sacrificio por el estudio y por todo lo que hay alrededor. Pero tal vez podría decir que me hubiera gustado ser fraile en un convento. Habría sido una vida muy bonita, ya que hubiera vivido siempre cantando música sacra, aunque es un poco lo que hago desde hace más de 40 años en el coro de la Cappella Musicale Giulia de St. Basílica de San Pedro en el Vaticano, de la cual soy cantore dean.

¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado?

Sufro mucho cuando me dicen que la ópera es inútil, que es anacrónica, y también la música sacra, que ya es algo anticuado; esta forma de pensar ignorante no me duele tanto a mí, sino a toda la humanidad porque se alinea con el pensamiento de quienes no entienden que el arte y la cultura son realmente bienes primarios. Alimentar este pensamiento es destruir lo que nos hace más humanos.



¿Cuál es su top 5 de artistas que más le gustan?

Mi principal profesión junto con la música siempre ha sido la pintura. Fui a la Academia de Bellas Artes y soy un retratista que trabaja mucho en el ámbito público. Por lo tanto, diría que Caravaggio, Miguel Ángel en todas sus formas, tanto como arquitecto como escultor y pintor; Pablo Picasso; como músico, el gran Giovanni Pierluigi da Palestrina, y como escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov.



¿Canta en la ducha?

No, nunca o casi nunca. Si sale algo es una reseña de algo que estoy estudiando. Muchas veces, la gente canta en la ducha porque escucha su propia voz amplificada.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

El violonchelo, sin duda. Es un magnífico instrumento estéticamente y por su canto humano.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

En general, las iglesias y los edificios sagrados son lugares de gran inspiración, pero no creo mucho que esté ligada a lugares físicos, sino a lugares de memoria.

¿A qué cantante imitaba cuando era niño?

Imité un poco a todos los cantores de mi época que quizás aquí no se conozcan, pero hay que decir que la mejor forma de aprender a cantar es precisamente la aptitud de saber imitar, y sinceramente de niño hice muchas imitaciones.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

Me encanta mucho la canción Because the Night, de Patti Smith, pero en mi día las fiestas también eran un vals de Strauss precioso como el Danubio azul. Y me gustaba mucho bailar rock, así que no puede faltar Rock Around the Clock.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Beatles... Siempre, pero también los grandes Rolling Stones... geniales.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?

Pocas veces voy como espectador, pero diría que el de los tres tenores en Caracalla, hace 32 años, con Pavarotti, Domingo y Carreras, donde canté; uno de Herbert von Karajan, que dirigió una misa en la basílica de San Pedro con el papa Juan Pablo II, y el tercero, en el que debuté con mi esposa, Maria Ratkova, gran mezzosoprano, en el papel de Carmen.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Le compraba discos a mi padre y eran los que estaban de moda, pero cuando tuve la oportunidad de comprarlos, empecé con los de nicho, de música barroca y renacentista. Definitivamente estaba en un planeta diferente al de muchos jóvenes de mi edad mientras me divertía con ellos. También guardé dinero para discos de Pooh y los Sex Pistols, que para mí eran lejanos, pero me gustaba mucho escucharlos.



¿Qué canción lo hace llorar?

Muchas veces me emociono al escuchar el final de La bohème, de Puccini, o de La traviata, de Verdi; para mí, ser artista es tratar de oír algo que te sabes prácticamente de memoria, o que escuchas desde hace décadas como si fuera la primera vez y emocionarte.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Mi abuela materna era muy buena soprano y pianista, y desde pequeño me hacía oír piezas de ópera. La canción del coro Gitano de Il trovatore, de Verdi, es la que puedo considerar mi recuerdo más antiguo, y también es la primera que aprendí a tocar, a los 10 u 11 años.