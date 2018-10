Delicado panorama de la prensa en la región: SIP

Al cierre de su 74 Asamblea General, en Salta (Argentina), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el "devastador" panorama en el que se mueve el periodismo en América.



Así quedó incluido en el documento que reúne las conclusiones del encuentro de las 1.300 publicaciones de la región, que conforman la SIP, cuya labor central es defender la libertad de expresión y de prensa.

En su informe final, el organismo alerta por el incremento de asesinatos de periodistas, el insulto a los mismos en ejercicio de su oficio, la creciente polarización política y las nuevas iniciativas legales que se cursan en detrimento de la libertad de expresión.



"El ciclo de amenazas, agresiones y muertes en contra de los periodistas, lejos de amainar, parece ir en aumento. En lo que va del año, 30 periodistas han caído asesinados en la región, 20 de ellos desde la última reunión en abril, en el que quizá sea el semestre más letal para el desarrollo de la actividad periodística en las Américas”, anota la SIP.



En este punto, el documento hace referencia a ocho periodista mexicanos, siete de Estados Unidos, dos de Brasil, otros dos de Colombia y uno más de Nicaragua.

“Todos ellos eran profesionales jóvenes que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades, pero que no resultaban gratas para algunos que comenzaron a hostigarlos, amenazarlos y agredirlos, hasta que los eliminaron físicamente”, destaca el documento de la SIP.

Para el organismo, se registra también un sensible incremento de insultos a la prensa y a los periodistas que “que en ocasiones toman el carácter de verdaderas campañas de difamación”. Esta tendencia se percibe en especial en Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Perú.



“Particularmente grave es esta situación cuando quien insulta o ataca a la prensa es una autoridad pública, que en algunos casos, como en Estados Unidos, puede ser la máxima autoridad de la república”, anota la SIP.



El organismo lamenta, en este mismo punto, que en países como Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú “la amenaza da paso a la agresión física de los periodistas”. “Los profesionales de la prensa han debido soportar ataques violentos, intentos de secuestro o asaltos, a menudo con destrucción de sus equipos de trabajo”, anota.



Sobre la creciente polarización política, para la SIP “no hay dudas de que ha aumentado el afán por obstaculizar la labor periodística, lo que se manifiesta también en numerosas formas de impedir el acceso a la información pública”.



El organismo alerta en particular lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua, “en donde la situación de la prensa independiente es desastrosa”. Las limitaciones van desde la falta de papel para imprimir y de energía eléctrica hasta la “hostilidad de las autoridades de gobierno”.



“Pero aun en esas condiciones, pese a todos los obstáculos, subsisten medios de prensa independientes gracias a esfuerzos heroicos de sus propietarios, editores y periodistas, que hacen lo posible por mantener informada a la población”, resalta el documento.



Finalmente, la SIP alude a los nuevos dilemas a los que se enfrenta el periodismo actual frente a los nuevos soportes informativos.



Fruto de esta reflexión la Asamblea dio a conocer la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital que expresa la posición de la SIP ante el entorno digital, expandiendo la libertad de expresión a los medios digitales.



“De esta forma, se aborda la supresión de información, invocada como un pretendido derecho al olvido, señalando que ella atenta contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. Hasta ahora no existía una postura clara ni única, pero la Declaración de Salta debiera orientar el debate sobre la libertad de expresión en el ecosistema digital", concluye la SIP.



