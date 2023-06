Belén, el cierre de Caballo de Troya, una de las sagas literarias más vendidas y controvertidas de la historia, representa para su autor, el escritor español JJ Benítez, un “alivio” después de casi cuatro décadas escribiendo sobre el tema, que no es más, asegura, que un mensaje de esperanza.

Ya no tengo más nada que contarte sobre el tema, no tengo más información sobre el proyecto Caballo de Troya, o sea que lo que se ha publicado es lo que hay. FACEBOOK

TWITTER

“Yo me he sentido muy aliviado. Son muchos años, casi 40 años y mucha información muy diferente, muy distinta a la información que contienen los evangelios canónicos, lo que dice la Iglesia, lo que dice la religión, la tradición histórica”, afirma Benítez en entrevista con EFE desde México.



Belén, editado por Planeta, es el volumen número 12 de la saga de la que JJ Benítez ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo desde que salió el primer Caballo de Troya en 1984.

Belén pertenece a lo narrado en Caballo de Troya 9: Caná, publicado en 2011 y donde, por razones "puramente técnicas", cientos de páginas quedaron fuera del libro y cuenta, entre otras cosas, la veracidad de los Reyes Magos, la Matanza de los Inocentes y diversos milagros hechos por Jesús.

El escritor, nacido en Pamplona en 1946, asegura que tras haber escrito más de 7.000 páginas sobre la vida de Jesús de Nazaret, este libro es definitivamente el cierre de la serie. “Ya no tengo más nada que contarte sobre el tema, no tengo más información sobre el proyecto Caballo de Troya, o sea que lo que se ha publicado es lo que hay”, asevera.

Una visión distinta

Facebook Twitter Linkedin

JJ Benítez, nació en Pamplona (España), en 1946. Foto: Isaac Esquivel. EFE

La saga narra la historia de dos pilotos de la USAF (Fuerza Aérea de los Estados Unidos) que, en un proyecto secreto, conseguían viajar en el tiempo al año 30 de esta era, a la antigua provincia romana de Judea (actual Israel). El objetivo aparente de la misión era seguir los pasos de Jesús de Nazaret para comprobar, con el máximo rigor, cómo fueron sus últimos días, aunque termina siendo una heterodoxa versión de la vida del “Hijo del hombre”, como él lo llama.



“A mí personalmente me cambió la vida. Es un Jesús de Nazaret muy diferente, mucho más humano, más cercano, mucho más interesante y, seguramente, también le ha cambiado la perspectiva a muchas personas que han leído estos libros”, expone.



(Lea también: Jotamario Arbeláez: Trabajé para financiar mi vagancia y la de mi grupo).

Lo más asombroso, asegura Benítez, es que la información plasmada en los 12 tomos es real y le fue otorgada de una forma privilegiada por el protagonista de los libros. Estas declaraciones, incluso, le han valido cuestionamientos de los críticos y de la Iglesia, que en alguna ocasión pidió a los feligreses quemar sus libros, aunque esto ha aminorado.

“En todas partes he tenido problemas, críticas muy duras por parte de sectores muy conservadores de la Iglesia (aunque) ahora parece que está todo el mundo más tranquilo", dice.

Benítez sostiene que Jesús nunca quiso fundar una religión

Una de las premisas que sostiene Benítez en la saga es, entre otras cosas, que Jesús nunca quiso fundar una religión, y tras haber digerido toda la información asegura que la religión es “el opio de la humanidad”. “(La religión) está adormeciendo la mente y la inteligencia del ser humano, porque el ser humano tiene la obligación de pensar por sí mismo y decidir por sí mismo, no acatar los dogmas o las normas de la religión", expresa.



"Por eso yo invito siempre a la gente que huya de cualquier religión”, señala.



Asegura que dentro de su obra el mensaje “capital” es la esperanza porque eso es lo que siempre dijo Jesús a la gente. Benítez confiesa que, en algún momento, tuvo inquietud ante la posibilidad que los fanáticos de la saga quisieran iniciar una nueva religión basada en sus libros.



(Además: Shakira anuncia la próxima salida de la canción Copa vacía, su dueto con Manuel Turizo).



“Sí, lo he pensado alguna vez, pero afortunadamente la gente que lee los Caballos y que cambia de la forma de pensar (sabe que) la premisa más importante es no pertenecer a ningún grupo, a ninguna Iglesia, a ninguna religión y, repito, pensar por sí mismo, toda esa información procesarla y terminar buscando por ti mismo la verdad, si es que existe”, concluye.

CRISTINA SÁNCHEZ REYES

CIUDAD DE MÉXICO

EFE