Conciertos 'online': fechas para animar la cuarentena

Música para animar la difícil cuarentena por el coronavirus es la "medicina" que artistas como Laura Pausini, Alejandro Sanz, Juanes, Tiziano Ferro, Sech o Justin Quiles ya han comenzado a ofrecer en las redes sociales para palear la espera.

Los artistas pop de Occidente se han sumado así a una tendencia que comenzaron orquestas sinfónicas -comenzando con la de Berlín- en los países más afectados por el virus, al abrir al público grabaciones y sesiones en vivo de sus interpretaciones.



Esta iniciativa comenzó en China, donde las disqueras independientes respondieron a la cuarentena forzada por el Gobierno para combatir el COVID-19 con sesiones de algunos de sus artistas más populares.



El germinador fue el club de punk rock Vox Livehouse, situado en Wuhan, la ciudad donde se originó el virus y una de las más afectadas del mundo, que comenzó a transmitir en las redes sociales de China un festival gratis de música.



Pronto todo tipo de artistas, profesionales y amateurs estaban ofreciendo sus composiciones e interpretaciones y transformando los salones de sus casas en algo que pareciera un escenario.

Las estrellas latinas toman la batuta

Con excepción del cantante británico James Blunt, los artistas latinos han sido unos de los primeros en adoptar esta práctica a este lado del mundo y ya han convocado a sus seguidores a multitudinarios conciertos alojados, inéditamente, en sus dispositivos móviles.



Aunque en un escenario presencial pero con transmisión por todas las redes sociales, Sanz y Juanes cantaron por más de una hora desde Miami este fin de semana.



Los artistas se reunieron en Art House Studios, del productor colombiano Julio Reyes Copello y la sede de la primera escuela en Estados Unidos del legendario estudio británico Abbey Road.



Acompañados del propio Copello, músicos de sus bandas y el pianista Gonzalo Rubalcaba, hijo de la leyenda cubana del teclado, los dos cantautores interpretaron algunos de sus mayores éxitos y demostraron un notable celo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias de usar desinfectantes y no tocarse.



"Me siento como en una película de ciencia ficción, donde hay dos artistas locos dando un concierto", expresó el cantante de "Mi persona favorita", quien imploró a la audiencia de casi 200.000 personas que siguieran las normas de aislamiento.



"Miami Beach parece la Feria de Jérez. No puede ser", acotó.

Los conciertos que vienen esta semana

Otros artistas, sin embargo, ya han convocado a conciertos 100 % digitales para animar a sus seguidores, muchos de países en donde la cuarentena ha sido obligatoria con restricciones de movilización en las calles.



Estos son algunos "shows" programados para los próximos días:



Laura Pausini y Tiziano Ferro (17 de marzo):



Las dos estrellas italianas, que están bajo confinamiento obligado en su país, ya anunciaron que este fin de semana cantarán juntos por internet para animar a sus compatriotas, que han tenido que afrontar uno de los peores brotes del virus, ahora considerado pandemia con unos 6.000 muertos y más de 165.000 contagiados en todo el planeta.



"Tiziano Ferro y yo haremos un doble directo en Instagram", anunció Pausini en esa misma red social. "Os esperamos para pasar un momento juntos desde casa", añadió la intérprete de "La Soledad" -muy activa en sus redes sobre las campañas de salubridad- sobre el "show", que iniciará a las 17.00 hora de Italia (11:00 a.m. hora colombiana).



Sech y su "Otro trago" (18 de marzo):



El concierto será cortesía del artista panameño , uno de los exponentes con mayor crecimiento del genero urbano en la actualidad.



El intérprete de "Otro trago" expresó en un video: "Mi gente, todavía quiero compartir con ustedes mientras que seguimos en cuarentena. Voy a dar un concierto live por mi canal de YouTube". El cantante añadió que su "serenata a los fans" será a las 21.00 hora local de Miami (08:00 p.m. hora colombiana). -



El #CoronaVibras (19 de marzo):



También como método para animar a los fanáticos durante su aislamiento médico, la disquera independiente Rich Music anunció una serie de conciertos en YouTube que denominó #Coronavibras. Esta comenzará el próximo jueves, 19 de marzo, con el artista latino de R&B en español Dalex y seguirá con el reguetonero puertorriqueño Justin Quiles. Ambas transmisiones se iniciarán a las 17.00 hora local de Miami (04:00 p.m. hora colombiana).

EFE