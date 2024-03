Los conciertos y festivales imperdibles que se pueden disfrutar con #ExperienciasAval

El 2024 tendrá una nutrida agenda de conciertos. Desde artistas internacionales aclamados hasta talentos locales muy queridos, la diversidad de conciertos enriquecerá el escenario cultural del país en este nuevo año.

Solo en 2023, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval y dale! Apoyo más de 65 preventas y más de 80 eventos, consolidándose cómo el gran dinamizador del sector entretenimiento en Colombia.



#ExperienciasAval la plataforma de entretenimiento de los Bancos de Grupo Aval (Bogotá, Occidente, Villas, y Popular) y la billetera digital dale! celebró finalizando el 2023 sus primeros 10 años, brindándole a sus clientes en exclusiva la preventa de los conciertos más importantes en el país cómo: The Rolling Stones, U2, Green Day, Coldplay, Festival Estéreo Picnic, Circo del Sol, Shakira, Luis Miguel, Festival Cordillera, Bomba Estéreo, Il Divo, Baum Festival, One Direction, Rosalía, entre muchos más, que posicionan a Colombia hoy, como el epicentro de la música en América Latina y en consecuencia del turismo de espectáculos.

El mexicano tuvo su primera presentación el 17 de febrero de 2024 Foto: Andrea Moreno

“Estamos emocionados de celebrar está primera década con todos los colombianos, con grandes conciertos en este 2024. Reconocemos la responsabilidad que tenemos cómo la única plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval y la billetera digital dale!, y seguiremos apostando a trabajar en equipo con promotores, artistas, medios y fanáticos para llegar y sonar en el corazón de muchos” expresó María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval.



Cerca de 1 millón de personas anualmente tienen la oportunidad de asistir a algún concierto o show apoyado por Grupo Aval, el cual, gracias a la red de sus bancos: Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas y la billetera digital dale!. Por ejemplo en 2023, #ExperienciasAval realizó más de 65 preventas y más de 78 eventos de diferentes géneros musicales para públicos de todas las edades.

Lo que viene para el 2024

Es así, cómo en 2024 ya se tiene una agenda repleta de espectáculos y artistas que prometen satisfacer los gustos más variados, en los escenarios de las principales ciudades de Colombia. Y hoy #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval la billetera digital dale!, hace un repaso por este calendario de conciertos y festivales que llegan al país en este 2024.

Carl Cox: La leyenda del techno se presentó en el Centro de Eventos Valle del Pacífico en Cali el 29 de febrero y en el Coliseo Medplus en Bogotá el 1 de marzo. Boletas en TaquillaLive.com.

Laura Pausini: La cantante italiana se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 10 de marzo. Boletas en TuBoleta.

Glory Dayz: La primera edición de una celebración de punk y una cultura con la que crecimos llega a Bogotá el 13 de marzo al Movistar Arena. Boletas en TuBoleta.

Detalle del afiche que revela el rock de Glory Dayz. Foto: Páramo.

Greeicy: En un concierto en el que se presenta un alter ego, la artista llega a Bogotá el 15 de marzo en el Movistar Arena. Boletas en TuBoleta.

Greta Van Fleet: serán los protagonistas del Concierto de Inauguración del FEP2024 que se realizará el 20 de marzo en el Royal Center de Bogotá. Boletas en ETicket.co



Festival Estéreo Pícnic 2024: El Parque Simón Bolívar de Bogotá será la casa de Un Mundo Distinto los próximos 21, 22, 23 y 24 de marzo.



La banda se presentará en el Royal Center de Bogotá. Foto: Tomado de Instagram: Greta Van Feet

Air Supply: El emblemático dúo australiano se presentará el 2 de abril en el Movistar Arena de Bogotá. Boletas en TuBoleta.



Maná: la banda mexicana regresa a Colombia el 10, 12 y 13 de abril en el Movistar Arena de Bogotá. Boletas en TuBoleta.



Amorphis: La reconocida banda finlandesa de death metal melódico, llega a Colombia el próximo 15 de abril en el Teatro Libre Chapinero de Bogotá. Boletas en Eticketablanca.



Emperor: La banda noruega de black metal vuelve a Bogotá el 15 y 16 de abril en el Teatro Royal Center. Boletas en Eticketablanca.

Jonas Brothers: regresan en concierto a Sudamérica por primera vez en 10 años el 19 de abril en el Movistar Arena de Bogotá. Boletas en TuBoleta.



Mon Laferte: la chica de rojo estará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá el 20 de abril. Boletas en TuBoleta.

Mon Laferte ya estuvo antes en el Festival Cordillera Foto: Laura Bohórquez/ Escuela de Periodismo

“En nuestra segunda década, esperamos seguir reafirmando nuestro compromiso de trabajar y contribuir al sector del entretenimiento siendo un facilitador para la industria, además de un referente del entretenimiento. Por esta razón, queremos invitar a nuestros clientes de Bancos Aval y la billetera digital dale! a que alisten sus tarjetas y no se pierdan las preventas exclusivas de la agenda cultural para este 2024, que año tras año va creciendo la cantidad de artistas que se presentan en el país, y quienes no las tienen, invitarlos a que soliciten sus tarjetas de cualquiera de nuestras entidades y no se vuelvan a perder la primicia de las preventas.” concluyó María Fernanda Sánchez.

CULTURA

