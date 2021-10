Estrenando presencialidad / Columna

Después del sinsabor de los conciertos virtuales, volver a tocar en vivo es como empezar de cero, algo similar a la sensación del primer día de colegio.

El encierro hizo estragos en los que necesitamos del contacto permanente con la humanidad para entender y ejercer la vida.



Los músicos tuvimos que soportar un retiro súbito que afectó la autoestima de muchos de nosotros al no lograr adaptarnos a tocar en solitario, sin la dinámica que le imprime el aplauso y la cercanía del público a nuestra labor.



Personalmente me costó fingir que salía a escena como si hubiera gente en el auditorio, pretendiendo que ofrecía un concierto de verdad mientras que solo había unos camarógrafos registrando el momento.



Uno se acostumbra a medir la temperatura de un concierto gracias a las reacciones de la audiencia, que pueden ir de un silencio penetrante a una reacción efusiva, o a veces a una indiferencia tal que nos obliga a subir el ánimo de la canción.

(Tal vez quiera leer: The Eddy).



Esos factores me llevaron a una pausa en la práctica del piano que ha resultado vigorizante, ya que el ‘descanso forzoso’ me permitió limpiar el disco duro mental y formatearlo de nuevo.



Por otra parte, el sedentarismo propio de las clases virtuales durante casi dieciocho meses me desvencijó considerablemente por esas largas horas estampillado a la pantalla del computador haciendo cosas que antes hacía de pie, o en movimiento.



La súbita obligación de cambiar el modo de enseñanza y adaptarme a los dispendiosos procesos de la educación virtual me pasó factura.



Agradezco a mis estudiantes del periodo pandémico la paciencia de tomar clase por Zoom desde sus hogares con esa buena onda que nos mantuvo conectados y en acción.



Recuerdo con algo de nostalgia cómo intentábamos tocar a dúo a pesar de la latencia que retrasa el sonido cuando tratamos de hacer música en vivo desde diferentes ciudades. En esos momentos soñaba con un software que eliminara esa latencia y nos permitiera tocar sincronizados, sin desfases.

(Le puede interesar: Conga erudita).



En el milagroso paréntesis que el covid-19 ha hecho por estos días en Colombia, regresamos a los escenarios tocando como si cada nota fuera la última, como si cada oyente fuera un premio gordo. Y eso toca aprovecharlo. La pausa pandémica me ayudó a valorar lo que tenía, y ahora lo estoy disfrutando mientras dura.

Más noticias

Este es Cassette, el otro gran festival de música

El significado del triunfo de Diego Campos en el mundial de baristas

Maradona: el sacrificio y el mito en la nueva serie de Amazon Prime

ViacomCBS llega al país a través de Fox TeleColombia

Las nueve vidas del 'Chucky', el muñeco diabólico

ÓSCAR ACEVEDO

MÚSICO Y CRÍTICO MUSICAL