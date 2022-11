Una gripa puso a temblar a los fanáticos de Harry Styles en Colombia. El proclamado nuevo rey del pop (así el hijo de Michael Jackson- –Prince Michael– no esté de acuerdo con eso) tuvo que reagendar un concierto en Los Ángeles y pospuso una serie de recitales para tratar de recuperarse de la voz y un virus que parece haber afectado su garganta.

Pero el miedo ante un giro inesperado para su recital en Colombia no fue más que un escalofrío pasajero, pues hasta ahora la fecha de su concierto está pactada para el 27 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá. Styles, quien consiguió acertar en el salto de una Boy Band a una carrera como solista que envidiarían otros artistas con más años de experiencia y ‘millas en el escenario’, es actualmente una estrella con un brillo enceguecedor.

El año pasado ganó el Grammy en la categoría a mejor interpretación solista por la canción Watermelon Sugar y está consolidando una carrera como actor con películas como Don’t Worry Darling y The Policeman.

Imparable y carismático, protagoniza también uno de los espectáculos que podrían alcanzar el estatus de inolvidables en Colombia, que pasa por una racha de conciertos impresionante. Solo para que no haya más temores, el cantante británico ya tiene anotadas en su agenda las nuevas fechas para sus presentaciones en Los Ángeles, que irán el 26, 27 y 29 de enero de 2023.



Ochenta años de la sinatramanía

Harry, de 28 años, lució unos característicos pantalones acampanados de color azul y un blazer color crema a rayas. Foto: EFE

Otros británicos que llegarán a Bogotá son los Arctic Monkeys. La explosiva banda que saltó de los terrenos del rock alternativo con clásicos como I Bet You Look Good On The Dancefloor. (Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not); Brainstorm o Fluorescent Adolescent, aterrizará en Bogotá luego de su presentación en Lima, Perú. También viejos conocidos de una base de fanáticos muy fiel que pudo disfrutar de su poderío musical en la edición del Festival Estéreo Pícnic del 2019. Cuando ofrecieron un recital denso e intenso y mostraron una madurez musical que ha seguido creciendo, más ahora que lanzaron su nuevo disco, The Car, que ofrece un sonido marcado por la orquestación y un poco de nostalgia y es la excusa perfecta para su concierto en Bogotá –también en el Coliseo Live– el 17 de noviembre, dentro de una gira que promete un reflejo de una evolución interesante de unos Arctic Monkeys que se formaron en Sheffield (Inglaterra) bajo el liderazgo del cantante y guitarrista Alex Turner.

Arctic Monkeys es liderado por Alex Turner. Foto: Leonardo Muñoz / EL TIEMPO

Otros bailes

El mismo 17 de noviembre, en el Movistar Arena, habrá espacio para la mezcla, el movimiento y el sabor de C Tangana. Bautizado como rapero, pero con un espectro musical mucho más amplio que las aventuras de unas cuantas rimas, es uno de los artistas más importantes de la escena musical española y que un día habla del amor y la decepción, sin temores y dando espacio a la experimentación.

C. Tangana, durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2022. Foto: Sebastián López. EL TIEMPO

“Nuestra generación ya no necesita que le pongan un nombre en la estantería de la disquera (...). Creo que la prensa y la crítica siguen un poco obsesionadas con ponerles categorías a las cosas. Creo que es completamente innecesario”, dijo en una entrevista a EL TIEMPO este revolucionario que tiene hits y ganas de seguir buscando nuevas melodías.

Así como también lo está haciendo la megaestrella Bad Bunny, quien ya tiene todo listo para sus dos presentaciones en Medellín (el viernes 18 y el sábado 19 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot) y su concierto en el estadio El Campín de Bogotá, el 20 de mismo mes). Un espectáculo que sigue generando mucha expectativa y que podría catalogarse como uno de los más esperados del año en el país.



Con la muerte de Gal Costa, se fue la musa eterna de la Tropicalia

Ya en Perú (donde tocará el 13 y 14 de noviembre) la gente está acampando desde hace semanas para estar en primera fila y hasta una joven se autolesionó para tener incapacidad médica y estar de guardia con anticipación para el concierto. Nadie se quiere perder el show de su gira World’s Hottest Tour, que, según cifras de Billboard, a septiembre de 2022, ha recaudado alrededor de 123,7 millones de dólares y vendido más de 500.000 entradas.

El puertorriqueño cumplió 50 años en 2021. Foto: EFE

Lo que parece mentira es que hace 17 años que Ricky Martin no se presenta en Colombia. Quizá por eso hay mucha emoción por su concierto este próximo 24 y 25 de noviembre en el Movistar Arena. Los días 25 y 26 de noviembre, el Skycenter de Medellín y el Royal Center de Bogotá, respectivamente, tendrán las rimas y el freestyle del argentino Wos.

Otra estrella que regresa al escenario es Juan Luis Guerra, con ese poder para hacer bailar y pensar en canciones como Ojalá que llueva café, Como la abeja al panal o Burbujas de amor, que, de seguro, sonarán en sus shows el 25 y 27 de noviembre en el Movistar Arena de la capital.

Otro giro radical hacia otros sonidos retumbará en la nueva edición de Rock al Parque, el festival musical gratuito más grande de Latinoamérica, que regresa con una sesión de rock duro cargado de muchos matices y retoma ese espíritu democrático que apuesta por el encuentro con muchos estilos que van de los más pesado hasta la vanguardia y lo experimental.



¡Estamos vivos, Bogotá!': así fue el concierto de The Killers en la capital

Simone Simoms es la cantante de Epica. Foto: archivo EL TIEMPO

La cita será el 26 y 27 de noviembre y 3 y 4 de diciembre, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Regresa con 87 bandas. Este año se podrá ver a Watain, Asagraum, Crypta, Epica, Ursus, Total Death y The Warning. Así como Ilegales; La Maldita Vecindad y los Hijos del 5.º Patio, Christina Rosenvinge y Lucybell, Oh’laville y The Kitsch, solo por nombrar algunos. Un cierre digno en cantidad y estilos para un noviembre que, como todo este año, sigue poderoso con grandes conciertos.



CULTURA

@CulturaET

