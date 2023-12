Estos son los conciertos y festivales que ya están programados en Colombia para 2024

Con el nuevo año, ya se tiene una nueva agenda llena de espectáculos y artistas que llegarán a los escenarios de las principales ciudades de Colombia. Al menos 40 shows ya se tienen programados para el 2024.



Le contamos qué conciertos y festivales se darán en los meses de enero y febrero. Artistas como Disclosure, Luis Miguel, Martin Garrix, Morrissey, Quevedo, Slash y más, ya tienen confirmado sus shows en el país.



Le compartimos información sobre algunos de los cantantes y bandas más esperadas que se presentarán en Colombia durante los primeros meses del año.

Nick Carter (de Backstreet Boys)



Nick Carter, un cantante estadounidense, miembro del grupo pop Backstreet Boys desde 1993, llegará a Bogotá en un show en solo, precedido por el lanzamiento de su vídeo "Made Of Us".



Colombia hace parte de una gira que ha realizado en México, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Ecuador. Carter se presentará en el Teatro Astor Plaza de Bogotá el próximo 12 de enero.

Quevedo

Es un artista español que ha colaborado con cantantes como Karol G, Mora, Feid, Yandel, Anuel AA, Duki, Jhayco y Bad Gyal. Colombia se suma a la gira por Latinoamérica de su álbum debut "Donde quiero estar", en el que mezcla el dembow y el reguetón.



El artista tiene planeado presentarse en el Movistar Arena el 20 de enero, en la ciudad de Bogotá, una de las fechas que hacen parte de tour que incluye a México, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y Chile.

Underoath



Es una banda de metalcore que tiene planeada una presentación en la capital colombiana el 23 de enero de 2024 en el Teatro Astor Plaza.



Los miembros, Aaron Gillespie, Christopher Dudley, Timothy McTague, Grant Brandell y Spencer Chamberlain, ofrecerán un encuentro imperdible para los amantes del rock.

Slash

El legendario guitarrista Slash, junto a Myles Kennedy & The Conspirators visitan Colombia como parte de su gira THE RIVER IS RISING - REST OF THE WORLD TOUR ‘24.



El espectáculo de rock tendrá lugar en Bogotá en el próximo 26 de enero en el Royal Center.

Epica

Una reconocida banda neerlandesa de metal sinfónico también tiene agendada una cita en Bogotá el próximo 4 de febrero de 2024 en el Teatro Royal Center.



Epica es una banda liderada por la vocalista Simone Simons, la agrupación es famosa por combinar elementos del metal con influencias sinfónicas y progresivas.

Morrissey

Morrissey tiene una cita confirmada en la capital el 10 de febrero de 2024 en el Movistar Arena. El concierto del cantante y compositor británico se hace en celebración a sus 40 años de carrera, pasando por seis países de Latinoamérica.



Las presentaciones del artista habían sido canceladas debido a problemas de salud del cantante, quien se contagió de dengue. Sin embargo, las fechas ya fueron reprogramadas

Disclosure

El anuncio del concierto del reconocido dúo de deep house y UK Garage, conforman el calendario de conciertos en Colombia para 2024. La banda confirmó que Bogotá y Medellín hacen parte las paradas de su gira por Latinoamérica, cerrando esta etapa de shows después de pasar por México, Chile, Argentina y Brasil.



Los artistas tienen planeado presentarse el 15 de febrero en Chamorro City Hall al norte de la capital del país. Para dos días después presentarse en Medellín como uno de los actos más esperados del Festival la Solar.

Luis Miguel



El cantante y productor mexicano, Luis Miguel, conocido por grandes éxitos como 'La bikina' o 'Ahora te puedes marchar', también traerá su gira a Colombia, con fechas en Cali y dos citas en Bogotá en el Coliseo Med Plus, el 17 y 18 de febrero de 2024. Además, se presentará en Envigado, Antioquia, el 15 de febrero.



Será un evento para recordar para los asistentes amantes de las canciones románticas de tipo boleros, pop latino y mariachi.

Martin Garrix

Es un DJ y productor neerlandés reconocido como uno de los productores más jóvenes y exitosos de la música electrónica de baile. Cuando tenía 20 años fue nombrado el número 1 a nivel mundial por la revista DJ Magazine durante tres años consecutivos en la década pasada.



En esta oportunidad aparece en la escena colombiana de música electrónica con su presentación programada en el Movistar Arena, de Bogotá, para el 23 de febrero.

¿Qué otros artistas vienen en 2024?

De la mano de los conciertos programados por los artistas y sus disqueras, también se tienen planeados algunos festivales que traerán a músicos internacionales y nacionales a los escenarios en una nueva oportunidad.

Festival Esteréo Picnic

La nueva edición del Festival Estéreo Picnic (Fep), ya tiene listo el cartel con más de 80 artistas que se presentarán los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024.



En esta oportunidad, la empresa Páramo (una de las compañías que organizan el evento), anunció que el Parque Simón Bolívar será el encargado de convertirse en la próxima sede.



Estos son algunos de los más esperados:-Blink-182

-Feid

-SZA

-Paramore

-Limp Bizkit

-Hozier

-Dove Cameron

-Sam Smith

La Solar 2024

El Festival La Solar, uno de los eventos más importantes de música en Medellín, llega con una nueva edición para el 2024.



La Solar se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de febrero en el Parque Norte de Medellín. Durante 16 horas se reunirán los principales exponentes de géneros como el reggaetón, el rap y la electrónica.



El cartel está encabezando por el productor discográfico, compositor y Dj argentino Gonzalo Julián Conde, distinguido artísticamente como Bizarrap. Es conocido por las sesiones que realiza junto a otros artistas como Shakira, Duki, Quevedo, Peso Pluma, Anuel AA, entre otros.

Además del argentino, llegará desde Países Bajos, Tiësto, uno de los principales exponentes de la música electrónica en el mundo. Su nombre es Tijs Michiel Verwest y es un DJ y productor discográfico neerlandés quien ha tenido colaboraciones con la cantante colombiana Karol G.



De igual forma, por primera vez, vendrán The Chainsmokers, un dúo de artistas y productores originarios de Nueva York, reconocidos por su colaboración ‘Closer’ que cuenta con más de 2 billones de reproducciones en Spotify.



Por otro lado, el género urbano también se ve representado con Tito el Bambino, un cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y música latinoamericana, quien participa en canciones como 'Baila Morena', 'Flow natural' y 'Siente el Boom'. Junto a él, desde la cuna del reggaetón, se presentará Yandel, cantante originario de Puerto Rico y antes conocido por formar parte del dúo Wisin & Yandel.

Festival Afterlife

Este festival de música electrónica tiene lugar el sábado 3 de febrero de 2024 en el Estadio Cincuentenario de Medellín.



El evento, que se realizó por primera vez en la ciudad de Barcelona, España, en el 2016, durante el festival de música OFF Week del Sonar, visita por segunda vez a Colombia.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.,

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

