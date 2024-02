¡No se los pierda! Estos son los conciertos que habrá en Colombia en marzo de 2024

Con más de 80 presentaciones confirmadas hasta el momento, el panorama de conciertos en Colombia para este 2024 parece ser muy prometedor.



Con grupos como Iron Maiden, Maná y los Jonas Brothers, así como solistas como Laura Pausini, Louis Tomlinson y Juanes, el año estará repleto de artistas de renombre.

El rock y el pop serán los protagonistas indiscutibles del mes de marzo, ya que durante el último fin de semana se celebrará el Esteréo Picnic, uno de los festivales musicales más relevantes del continente.



A esto se le suma Glory Dayz, un evento que busca evocar la época en la que el punk y lo emo reinaron en todo su esplendor.

Laura Pausini es una de las artistas que se presentará en Colombia. Foto: Raúl Caro. Efe

Tenga en consideración que estas condiciones podrían variar si la situación lo amerita. Además, es probable que se sumen más artistas conforme avance el tiempo.



A continuación, le proporcionamos detalles sobre algunos de los artistas más esperados que actuarán en Colombia durante el mes de marzo.

Carl Cox

Uno de los Dj's más grande en la historia de la música electrónica vuelve a su querida Colombia para un épico show en Bogotá. El house, el techno y el tech house se tomarán los escenarios del país en este mes de marzo.

¿Cuándo y dónde?: el concierto será el próximo 1 de marzo de 2024 en Coliseo Medplus en Bogotá.

Sin Merengue No Hay Fiesta

Con los mayores exponentes del merengue, llega uno de los festivales más esperados por los amantes del género. En este regresará a Colombia Rikarena, Kinito Mendez, Jossie Esteban, Fulanito, Omar Enrique, Miriam Cruz, Danny Marin y un gran artista sorpresa.

¿Cuándo y dónde?: el concierto será el próximo 1 de marzo de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá.

Metal Millenium

Desde su inicio en 1999, Metal Millennium ha abrazado los tonos más melódicos dentro del género del Metal. Entre los años 2013 y 2014 se llevó a cabo en el Coliseo El Campín.



Ahora, este año, el espectáculo tendrá 5 artistas que se presentarán entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m.

¿Cuándo y dónde?: el evento será el próximo 2 de marzo de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá.

Santiago Cruz

Con más de 15 años de carrera, el cantautor tolimense se ha destacado en la escena pop durante los últimos años. Ha lanzado varios álbumes a lo largo de su carrera, incluyendo Sentidos, Cruce de caminos y Desde lejos.

Santiago Cruz, cantautor colombiano. Foto: @Frankiejazz

¿Cuándo y dónde?: el evento será el próximo 9 de marzo de 2024 en el Teatro Calima, en Cali.

Laura Pausini

Laura Pausini es una de las artistas italianas más reconocidas internacionalmente. Desde el inicio de su carrera, ha ganado numerosos premios y ha vendido millones de discos en todo el mundo.



Conocida por su potente voz, sus baladas románticas y su versatilidad musical, que abarca géneros como el pop, la música latina y el pop-rock, ha ganado la fama internacional.

Laura Pausini, cantante italiana. Foto: Archivo. EFE

¿Cuándo y dónde?: la artista, que anunció a finales del año pasado su gira mundial, estará en Colombia el próximo 10 de marzo, en el Movistar Arena de Bogotá.

Glory Dayz

¿Recuerda las épocas en las que los zumbidos de Messenger le avisaban que alguien estaba esperando un mensaje suyo?, ¿o cuándo las zapatillas Converse junto a los pantalones entubados se pusieron de moda?



Fue una época en la que el punk y lo emo reinaron en todo su esplendor. Y ahora lo hará de nuevo en el festival Glory Dayz, el cual busca evocar toda esa nostalgia con las bandas Simple Plan, The Used, All Time Low, Asking Alexandria y Todo Niño Paga.

Conozca el line up y la fecha. Foto: Páramo.

¿Cuándo y dónde?: la cita será el próximo 13 de marzo de 2024 en la Dg. 61c #26-36, lo que es el Movistar Arena de Bogotá.

Greeicy Rendón

La reconocida artista Greeicy Rendón se prepara para sorprender a su público con una experiencia única en el escenario.



En su gira 'Yeliana', la cantante revelará un inédito alter ego acompañado de una fusión de melodías y ritmos pegajosos.

¿Cuándo y dónde?: el evento se llevará a cabo el 15 de marzo del 2024 en el Movistar Arena de Bogotá y está siendo producido por TBL Live.

Flor Bettoti

Que vendría a buscarla, con sus flores amarillas..." si le suena esta frase es porque probablemente escuchó hablar, alguna vez, de la famosa telenovela argentina Floricienta. Años después de la exitosa producción, la artista se ha dedicado en gran parte al canto y ha construido la mayor parte de su exitosa carrera alrededor de ello.

¿Cuándo y dónde?: la cita es el próximo 16 de marzo de 2024, en la Gran Carpa de Corferias, en la ciudad de Bogotá.

La Cantina Más Grande de Colombia 2.0

'La Cantina más Grande de Colombia 2.0”' contará con la participación de los artistas más representativos del género, que interpretarán los éxitos que han marcado la historia de la música popular en Colombia.



Entre ellos se destacan Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Yeison Jiménez, Hebert Vargas, El Andariego, Jhon Alex Castaño, Paola Jara, Luis Alfonso y Hernan Gómez .

Paola Jara es una de las artistas que estará en el festival. Foto: Instagram @paolajarapj

¿Cuándo y dónde?: el evento será el próximo 16 de marzo de 2024, el Movistar Arena de Bogotá

Festival Estéreo Picnic

Con artistas de gama nacional e internacional, el evento promete traer grandes sorpresas a nivel logístico y en sus escenarios.



El cartel oficial cuenta con cantantes como Dove Cameron, Blink-182, Kings Of Leon, Arcade Fire y Thirty Seconds To Mars en el lado anglo; así como a Feid, Los Dinosaurios Murieron Ayer y Maca & Gero en su parte más latina.

Festival Estéreo Picnic 2024. Foto: Festival Estéreo Picnic

¿Cuándo y dónde?: el festival se llevará el 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

X: @laura_bqz

