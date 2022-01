Si todo sale bien, este año la industria del entretenimiento se va a desquitar de todos los conciertos que no se pudieron hacer durante el 2020 y parte del 21.



Los anuncios de las visitas de grandes estrellas del pop mundial como Dua Lipa y Miley Cyrus han sido tema de conversación estos días, y no es para menos. Pero también habrá grandes presentaciones de artistas locales que no han podido cantarle a su público en un buen tiempo, como Maluma.

En este artículo, le recomendamos 10 de los mejores conciertos que habrá en el país desde febrero, sin contar los grandes festivales como el Jamming y el Estéreo Picnic, y los que no se han confirmado, como el de Bad Bunny o el de Harry Styles. Obviamente, se quedan algunos por fuera de esta selección, pero es simplemente un abrebocas para que se haga una idea de cómo se va a poder disfrutar de la música en vivo este año.



Zoe, 25 y 26 de febrero

La programación del el año empieza con la presentación de la legendaria banda mexicana Zoé. Tocarán en el Movistar Arena de Bogotá el 25 de febrero, y en el Teatro Metropolitano de Medellín al día siguiente. Estos espectáculos son parte de su gira para promocionar su álbum nuevo, Sonidos de karmática resonancia, que salió durante la pandemia y que se tardó bastante en producir. Además, los mexicanos no vienen al país desde el 2018.

Raphael, 10 de marzo

Con casi 80 años, Raphael sigue dando shows impecables. En entrevistas, cuenta que para mantener bien su voz, evita hablar. “Hablo poco para poder cantar mucho”, decía. En medio de su gira ReSimphónico Tour, l 10 de marzo pasará por Bogotá y cantará en el Movistar Arena. Este concierto, como lo dice su nombre, estará acompañado por una orquesta que ayudará a la estrella española a interpretar sus mejores éxitos.

Morat, 20 de marzo

Después de girar por Estados Unidos, México y España, la banda bogotana regresará a casa no con uno, sino con cuatro conciertos en el Movistar Arena de Bogotá. Las presentaciones serán el 17, 18, 19 y 20 de marzo. Y si le interesa ir, apúrese a comprar las entradas, pues tres de las fechas ya están totalmente vendidas. En estos shows, Morat tocará las canciones de ¿A dónde vamos?, que es su álbum más nuevo y salió a mitad de año.

De izq. a der., la banda está conformada por Simón Vargas, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Juan Pablo Isaza. Foto: Cortesía Universal Music

Maluma, 30 de abril

Igual que su ‘paisana’ Karol G, Maluma está preparando un show en el Atanasio Girardot con todos los juguetes. El cantante no se ha presentado en su ciudad en un buen tiempo, y desde la última vez, ya ha sacado dos producciones: Papi Juancho y 7 días en Jamaica. De este show se espera que haya un montaje espectacular y varios invitados. Dato: ese mismo día Ricardo Montaner se va a presentar en el Movistar Arena, en Bogotá.

Kiss, 7 de mayo

La icónica banda iba a venir antes, pues desde el 2018 anunciaron su gira ‘End of the Road’ en la que se despedirán de su público después de estar activos desde hace 50 años. Sin embargo, la pandemia los obligó a reprogramar el tour, por lo que su concierto en el Movistar Arena será el 7 de mayo. El concepto de la presentación es repasar las canciones más representativas de los más de 20 discos que han sacado en su larga y exitosa carrera.

Coldplay, 18 de septiembre

Music of the Spheres, el nuevo álbum de la famosa banda británica, salió en octubre. Lo están promocionando en una gira que explicaron que será ‘ecológica’, pues en sus espectáculos solo se usará energía renovable. Bogotá va a ser uno de las ciudades por las que van a pasar, y la cita será en el estadio el Campín, en donde se reencontrarán con sus seguidores colombianos por primera vez desde el 2016.



Miley Cyrus, 21 de marzo

Este es uno de los anuncios recientes y que ha causado más revuelo por estos días, pues estaba por confirmarse y había grandes expectativas. Es la primera vez que Cyrus viene al país en unos diez años. El concierto va a ser en el Movistar Arena. En él, la superestrella del pop va a interpretar los éxitos que han sonado durante años, pero también las nuevas canciones de su disco Plastic Heart, que salió en noviembre del 2020.

Dua Lipa, 17 de septiembre

En el Parque Salitre Mágico, la nueva diva del pop va a presentarse por primera vez en suelo colombiano. Este show hará parte de la etapa latinoamericana de su gira Future Nostalgia. El anunció se dio hace poco y todos hablan de eso. Y es que el disco que le da nombre a la gira ha sido un éxito mundial: ha estado en las primeras posiciones de todas las listas durante este año y ha ganado un público todavía más grande que el que tenía.

Joan Manuel Serrat, 25 de mayo

El famoso cantante, compositor y poeta español va a venir al Movistar Arena a despedirse de su público colombiano. Su gira para decir adiós fue anunciada hace algunas semanas. “Como no sé cuál es mi fecha de caducidad, prefiero decidirla yo”, dijo a los medios españoles. Con casi 80 años, empezará su recorrido en Nueva York y terminará en Barcelona.



Gorillaz, 12 de mayo

La primera vez que la banda británica visitó el país fue un Festival Estéreo Picnic, y su show ha sido uno de los más exitosos que ha tenido el festival en sus más de diez años de historia. Su líder, Damon Albarn, habló en una entrevista para este diario hace unas semanas y adelantó que una de las sorpresas de su siguiente álbum va a ser una colaboración con el boricua Bad Bunny. Esta vez, su presentación será en el Movistar Arena de Bogotá.



REDACCIÓN DOMINGO