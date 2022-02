Cuando el covid llegó, la industria de los conciertos tuvo que atrincherarse para tratar de asimilar el golpe de una realidad con calles vacías, espacios de recitales cerrados y muchas agendas de giras en suspenso. Y hasta se formaron en lo que en la jerga militar (y ahora empresarial) se conoce como los War Rooms (cuartos de guerra) para afrontar la crisis. El panorama era desolador.

No era una fantasía pensar que los conciertos se iban acabar o que cambiarían de una manera radical como los conocíamos. El estadio, el teatro, la sala de conciertos, podrían mutar o pasarse a un televisor, un computador o un celular, dispositivos por los que los artistas harían lo imposible por sentir esa energía indescriptible de sus fanáticos.



Otro escenario era el que emulaba a los viejos autocines, con una pandilla de amigos apretujados dentro de sus carros moviendo la cabeza o tratando de engañar a los músculos haciéndoles creer que podían bailar. Mirando a veces a través de un parabrisas a una tarima distante y extraña.



La pandemia puso en jaque a una industria que no se dejó morir, pero que siente que ha vuelto a la realidad, a los escenarios. Luego de dos años durísimos la sensación para quienes siguieron en el frente de batalla por el espectáculo parece un poco más optimista.

Harry Styles está listo para una nueva gira mundial. Foto: Cortesía: Ocesa

“La pandemia evidenció la importancia del entretenimiento en la vida de las personas. Es este sentido la posibilidad del regreso a los espectáculos y experiencias en vivo ha tenido una respuesta eufórica por parte del público y los fanáticos, y todos los artistas quieren reencontrarse con ellos cara a cara. No hay nada que se compare a sentir la energía de un público en torno a un artista, el poder corear las canciones, el en vivo. Esto no solo significa reactivación del sector, generación de empleo, contratación de proveedores, ocupación de espacios, sino también felicidad para la gente”, reflexiona por Luz Ángela Castro, directora de Ocesa Colombia, que ya tiene todo listo para conciertos con Alejandro Fernández, Harry Styles y Coldplay este año.

Kiss, Raphael, Richard Clayderman, Foo Fighters o Bad Bunny también hacen parte de una lista, que no es la fantasía de un fanático del crossover en su etapa más crítica, sino de la variedad de estilos que pisarán estas tierras para dejarse oír. Un abanico de propuestas que van desde el retorno de grandes festivales como el Estéreo Picnic (del 24 al 26 de marzo); el Jamming Festival (que ahora será en Ibagué del 19 al 21 de marzo); un Raphael Resinphonico el 10 de marzo en el Movistar Arena; el regreso de una Miley Cirus poseída por algunos espíritus del rock (21 de marzo); la melancolía y solidez emocional de José Luis Perales en la última gira de su carrera (el 26 y 29 de marzo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán), junto al poderío de la ranchera de Alejandro Fernández el 24 de ese mismo mes con el espectáculo ‘Hecho en México’, en el Centro De Eventos Autopista Norte de la ciudad de Bogotá.



A la par con Maluma, que regresa a Medellín el 30 de abril; Julieta Venegas, que cantará en Bogotá y Medellín el 6 y 7 de mayo o los británicos de Gorillaz, que ya agotaron las boletas para el 12 de mayo en el Movistar Arena de la capital, el mismo espacio donde Kiss quiere roquear toda la noche el 7 de mayo.



Joan Manuel Serrat también vendrá el 25 de mayo. Coldplay se presentará el 17 de septiembre en el Estadio el Campin de Bogotá. Dua Lipa llegará con su pop el 19 del mismo mes al Parque Salitre Mágico y Harry Styles hará lo suyo el 27 de noviembre también en Salitre Mágico, Hay de todo y falta más.



Dave Grohl y los Foo Fighters encabezan la nueva edición del Estéreo Picnic. Foto: AFP

El fenómeno de Bad Bunny

Bad Bunny fue uno de los que ganó con el deseo de la gente de volver a los recitales. Foto: EFE

Pero la histeria por volver a los conciertos tiene en la gira ‘World’s Hottest Tour’ de Bad Bunny la vara más alta. En solo siete horas se agotaron todas las entradas para el 18 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. La preventa se dio en un abrir y cerrar de ojos, Internet colapsó y al final Bad Bunny tuvo que abrir otra fecha el 19 de noviembre de 2022. La entradas estaban entre $ 76.000 pesos (Norte baja) hasta $ 24.730.000 (Palco la playa), con un aforo de 40.730 personas.



También se abrió una plaza para un concierto en Bogotá el próximo 20 de noviembre en el estadio el Campín con palcos -para diez personas- con precios que van desde los 5'200.000 mil pesos (más 620.000, por servicio), hasta los 22'100.000 pesos (más 2'630.000 de servicio). En el medio habrá palcos que rondarán en tre los 6 y los 18 millones de pesos. Y se consiguen entradas desde los 180.000 hasta los 520.000 pesos. Toda una locura.



Me verás volver

Pero qué significa volver y tener, hasta ahora, un abanico internacional (que revela fuertemente esa reconexión de Colombia con propuestas grandes de la música). “Es un hecho apoteósico”, reflexiona Sergio Pabón, director del Festival Estéreo Picnic. Todo por el simple hecho de haber aguantado dos años sin Festival y, por otro lado, por todas las ganas contenidas de la gente durante este tiempo. “Esos sueños de volver a pisar el Festival, de volver a sentir lo que más amamos de la música en vivo y saber que estamos a días de volver a vivirlo, es muy emocionante”.



Pabón está realmente emocionado. “Las dinámicas de los conciertos en Bogotá son muy positivas, hay una demanda interesante y en general la gente tiene muchas ganas de salir, de volver a vivir eso que perdió en la pandemia: encontrarse con amigos, poder rumbear, ver música en vivo y más”.

Poco a poco la gente está regresando a los estadios y escenarios de conciertos. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Todo ha sido un camino de experimentación, de golpes duros, de cancelar eventos y terminar contratos, pero a la vez batallas para seguir jugando cuando llegó el encierro y se sentía miedo.



“Luchamos en pandemia con streamings, autoconciertos y ahora en el regreso a la acción, a los espectáculos en vivo no podría ser diferente. Llenar los escenarios de música, de talento, de público es lo que nos apasiona y regresamos con más ganas, más fuertes y con todo el ánimo de seguir trayendo lo mejor del mundo a Colombia”, agrega Castro.



Para quienes orquestan este tipo de espectáculos El público fue la principal fuente de energía durante este periodo.



“Sentimos un apoyo incondicional de la gente. Ellos se apropiaron de él, extrañándolo, mandando mensajes muy positivos, pidiendo muy pocos reembolsos, aguantando con su entrada de 2020 durante dos años y mostrando con mucha comprensión sobre la situación del Festival. Eso nos motivó y nos mostraba nos mostraba un proyecto por el que valía la pena luchar a muerte y resistir”, recordó Pabón.

Ver un concierto desde un carro fue una de las opciones que se probaron. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Todos también encararon la ‘trepada del dólar’, la inflación y cambio de chip en la organización de estos eventos. “Nos mueve la pasión y las ganas, no todo el mundo corre riesgos como lo hacemos los promotores de conciertos, pero nosotros creemos en el poder de la música y que con esto se logra cambiar", recalca Alfredo Villaveces, gerente de Move Concerts Colombia.



Pero ¿Qué se ganó después del caos, de las exigencias sanitarias, de los shows y conciertos que se pueden ver y de las giras que se siguen reagendando o que se tienen que cancelar?



“Nosotros ganamos sentido de equipo, construcción de alianzas profundas, ampliamos la perspectiva y creo que se construyó una nueva escala de lo urgente, lo importante y lo imperdible. Ahora la euforia está marcando la diferencia entre el antes y el después.



La boletería se vende mucho más rápido ahora que antes. El regreso ha estado marcado por la famosa frase 'sold out' en la gran mayoría de shows a la venta, los cuales muy seguramente habrían agotado también pero en mucho más tiempo”, comenta Luz Ángela Castro. Pero hay algo muy valioso que se evidenció en este proceso: nuevo público.



Pero también hay espacio para el contraste. Según el gerente de Move Concerts Colombia “si bien hay una sobreoferta de shows, y muchas personas salieron a comprar boletas, seguimos esperando más apoyo de entidades distritales y del gobierno nacional (…) Antes de pandemia estábamos con aforos entre 70 y100% dependiendo del artista, sin embargo para sorpresa de todos estamos ahora con aforos superiores al 90% de ocupación”, explica.

Las boletas para el nuevo concierto de Miley Cyrus se vendieron muy rápido. Foto: AFP

Villaveces, quien estuvo detrás de la segunda edición del Festival Cassette, el 11 de noviembre del año pasado que apostó por la nostalgia on artistas como Los toreros muertos, Aterciopelados, C&C Music Factory, Grupo Niche o Information Society y fue uno de los primeros eventos masivos luego de una pausa fuerte por la pandemia.



“Fue difícil convencer al público adulto y a los artistas de girar, si bien muchos quieren volver a los escenarios aún existe el miedo al contagio y a las aglomeraciones, Cassette fue un gran medidor positivo para ver lo que implicaba retornar a los escenarios y tener un cartel tan importante. Esperamos para este año y para el próximo tener grandes giras y muchos eventos familiares y por supuesto volver a vibrar con los espectáculos en vivo”, dijo Villaveces acerca de este despegue de un vuelo que nos está exento de turbulencias, restricciones, más protocolos de bioseguridad y nuevas dinámicas con los seguros y con los artistas que se traen de gira.

“Las conversaciones con los grupos y cantantes siguen siendo las mismas, no han cambiado mucho desde la pandemia. El artista siempre está preocupado y es exigente con la calidad de su show".



“Lo que sí cambió fue la comprensión alrededor de la situación: aplazamientos y cambios. En cuanto a eso, han sido mucho más flexibles ante las posibilidades de que un show cambie sus características. Ahora son menos duros con sus cláusulas de cancelación”, matiza Sergio Pabón.

“Cuando el panorama era lo más oscuro posible, como un gesto de supervivencia, decidimos hacer una edición online de Estéreo Picnic-recuerda - trasmitiendo algunos de los mejores momentos de los mejores conciertos de la historia de este encuentro. Fue emocionante ver como prácticamente todas las bandas a las que les pedimos el favor, nos dieron los derechos para hacerlo gratuito”.



Tanto los artistas nacionales como internacionales trataron de ‘no saltar del barco’ y esperar que pasaba, pero como la pandemia se extendió, muchos no pudieron llegar hasta la edición de 2022.



“Probablemente The Strokes fue esa banda que mostró más paciencia y que, inclusive sigue estando ahí. Es el único Headliner (cabeza de cartel) que repite en esa edición y que estaba en la 2020”.

Kiss fue una de las bandas que tuvo la paciencia para reagendar su concierto en Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora

Lo mismo pasó con Kiss, que siguieron adelante con el show en Colombia junto a Move Concerts.“Desde el principio contamos con su apoyo en buscar nuevas fechas y lograr hacer el concierto de despedida con todos los protocolos y medidas de seguridad”, agrega Alfredo Villaveces.



“Siempre todos quieren volver, somos el mejor público del mundo”, apuntó Luz Ángela Castro. En este momento todos siguen en la batalla, pero podría estar cerca el triunfo para los conciertos.

“Hoy más que nunca todos somos fans y los conciertos mueven fibras y por eso amamos la música”, reflexiona Villaveces emocionado. Bien lo decía el cantante de la banda española Los toreros muertos Pablo Carbonell: los conciertos son como una catarsis de parte y parte.



"Sí, esa catarsis que nosotros pretendemos provocar en vosotros y que vosotros nos provocáis a nosotros (…). Yo estoy siempre estoy necesitando esa especie de diván de psicólogo que es subirme a un escenario y poder hacer la bestia humana delante de todos”, decía. La gente también quiere esa sesión terapéutica de nuevo en su vida.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1