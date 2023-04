Una multitud acudió el sábado 15 de abril a una poderosa noche de conciertos en Bogotá. El fin de semana coincidieron dos espectáculos que abarcaron el heavy metal, y una gran dosis de rock y nostalgia.



La respuesta del público a las propuestas (más de 50.000 en dos escenarios y públicos distintos) fue contundente, principalmente para la primera edición de Monsters of Rock en Colombia, un espectáculo que reunió a las leyendas del rock duro: Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Angra.

Ese megaconcierto logró reunir a más de 40.000 personas, según datos de Páramo Presenta –empresa organizadora del evento– en el Estadio el Campín.

Fue una maratónica jornada de casi 12 horas de rock, que comenzó con la banda brasileña Angra y terminó con Kiss, los míticos roqueros neoyorquinos que hicieron su último concierto en el país y usaron más de 300 piezas de pirotecnia y 500 de luces para que la experiencia fuera inolvidable. Kiss se despidió con Rock and Roll All Nite (Rock and Roll toda la noche), la canción que definió muy bien el espectáculo.

Antes, las leyendas del hard rock Deep Purple hicieron temblar el lugar con clásicos como Smoke in the Water o Highway Star; mientras Scorpions y Helloween no pudieron ocultar la emoción al tocar en un estadio ante unos fanáticos colombianos a los que tienen años de conocer.



Fue también una tarde para el air guitar (guitarra de aire): centenares de espectadores se abrían espacio, al menos dos metros a la redonda, para cabecear y mover las manos imitando los movimientos de sus adoradas bandas. Los baños fueron un lunar: en el sitio se habilitaron muy pocos para atender la demanda y se presentó un cuello de botella para movilizarse hacia ellos. Y la cerveza ya comenzaba a hacer efectos. El Monsters of Rock fue una prueba de resistencia, pues cada banda tocó una lista de canciones como las que usan en sus recitales en solitario.

La alegría de Hombres G

Muy cerca de ahí, en el Movistar Arena, también se presentó la banda española Hombres G, en un escenario a reventar, con 14.000 asistentes que saltaron y corearon clásicos como Devuélveme a mi chica (que dejaron para el final del show).



Hombres G tocó frente a unas 14 mil personas en el Movistar Arena Foto: archivo particular

Así como Venezia, El ataque de las chicas cocodrilo, Marta tiene un marcapasos, Suéltate el pelo o Temblando, que coreó de principio a fin el público acompañando al cantante David Summers, que no pudo esconder su emoción al ver a esos cuarentones o cincuentones (alguno acompañados con sus hijos) o el caso de catorce integrantes de una familia que viajaron desde Cúcuta luciendo camisetas alusivas a la banda y alcanzaron a ver al grupo, en un concierto que comenzó a las 9 p. m. y terminó a las 11:30 de la noche.

