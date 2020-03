La movida agenda de conciertos en Bogotá en marzo del 2020

EFE

Maroon 5. 14 de marzo. Parque Salitre Mágico.



La banda de pop rock estadounidense llegará al país precedida de un revuelo mediático debido a su desangelada participación en el Festival de la Canción de Viña del Mar, en la que no solo se vio su falta de interés por agradar al público, sino que se desinteresó en recibir las tradicionales gaviotas que se entregan. Adam Levine, su vocalista, tuvo que disculparse por la mala noche.



El grupo siguió de gira por Suramérica y lo tendremos pronto, ojalá que de mejor ánimo, para interpretar canciones como Memories o She Will Be Loved. Boletas en ETicket.