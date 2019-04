Estéreo Pícnic se despide este domingo siendo fiel a su esencia

Este domingo finaliza la décima edición del Festival Estéreo Pícnic, un encuentro con la música que no ha olvidado su cita con los fanáticos de la electrónica, el rock, los sonidos alternativos y con la lluvia, un invitado que se asomó en gran parte de los dos días de una fiesta que este año estrenó sitio: el Campo de golf Briceño 18, una extensa locación que fue mucho más amable con las miles de personas que no tuvieron miedo de las gotas y el cielo gris.

En general ha sido un espectáculo que ha respondido a las expectativas de un público cada vez más variado. Las notas de amor de una cantante mexicana como Ximena Sariñana, el hip hop contundente de los paisas de AlcoliryKoz; la densidad roquera de los neoyorquinos Interpol, junto a una impronta experiencia de Underworld, Tiesto y hasta el grupo Niche, han recalcado también una naturaleza muy ecléctica que espera para este día de cierre, una asistencia cercana a las 90 mil personas.



En la noche el reto lo tienen grandes de la talla de Arctic Monkeys, Sam Smith, Foals y St. Vincent, ya que serán las agrupaciones que lideran la atención de un público que ronda diferentes escalas generacionales.



El cierre ofrece propuestas que apuestan por otros sonidos como Seun Kuti, que desde Nigeria ha seguido la herencia de su padre -el mítico Fela Kuti- mostrando al mundo un poco de la fusión del afrobeat; el rock alternativo de los bogotanos Nicolás y los fumadores, junto a los 'beats' de Odesza, de la mano de dos músicos estadounidenses: Harrison Mills y Clayton Knight, entre otros.

En perspectiva, muchos de los asistentes (especialmente aquellos que decidieron asistir durante los tres días que dura el encuentro) fueron testigos de la energía en el escenario de 73 propuestas de bandas y artistas; de experiencias de entretenimiento diversas y de cosas un tanto insólitas para muchos melómanos y conocedores, como ver sonreír a Paul Banks, cantante y guitarrista de la agrupación neoyorquina The Interpol, quienes se han caracterizado por su seriedad, o disfrutar de una sesión especial de sonidos electrónicos de Underworld, que le dieron a Colombia primero que a todos un bocado de la gira que tiene programada para junio de este año.



También se destacó esa mezcla de intensidad roquera con elementos de pop y hip hop de Twenty One Pilots, que en medio de su presentación deleitaron con sus más grandes éxitos como ‘Stressed Out’ y ‘Holding On To You’, hasta llegar a interpretar canciones de su más reciente álbum ‘Trench’.



También llamaron la atención los británicos de Years & Years quienes ofrecieron una emotiva presentación en clave de electrónico o el impactante cierre de Kendrick Lamar, que llegó por primera vez a Colombia para mostrar por qué se le considera el nuevo rey del hip hop. Hasta ahora el Festival Estéreo Pícnic se ha mantenido fiel a su esencia de borrar fronteras musicales y exorcizar el frío, la lluvia y la distancia, con las únicas armas que tiene a sus disposición, los ritmos de rock, el rap, la electrónica y el pop.



EDGAR ANDRÉS HOYOS

Redacción Cultura y Entretenimiento