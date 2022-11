A pesar de los disturbios y desórdenes que se presentaron en las afueras del Estadio El Campín de Bogotá la noche del domingo, por gente que quiso ingresar de manera violenta y sin boleta al lugar, los asistentes al concierto de Bad Bunny dijeron que el artista se había lucido.



La desorganización en la parte externa de los estadios, en los momentos previos a los conciertos de Medellín y Bogotá, se debió a que mucha gente compró boletas y manillas falsas, a través de las redes de revendedores. Tanto los organizadores como TuBoleta han sido enfáticos en advertir sobre la importancia de comprar boletas en los puntos autorizados.

Los organizadores del evento le comentaron a EL TIEMPO este lunes que “miles de personas intentaron colarse con manillas falsas muy parecidas a las reales”, pero el evento fue organizado y se lograron incautar todas esas manillas falsas.



EL TIEMPO pudo corroborar que salvo algunos retrasos en la programación de la noche, debido a demoras en el montaje del escenario, fueron más los hechos positivos de la presentación de Bad Bunny en Bogotá.



“El cantante se gana lo que vale”, le dijo a este diario uno de los asistentes, quien destacó la impresionante propuesta de escena del reguetonero puertorriqueño, con una combinación de luces robóticas, juegos pirotécnicos y un sonido “impecable”.

Bad Bunny vuela sobre el público durante el show. Foto: Andrea Moreno/ EL TIEMPO

Pero además, los asistentes aplaudieron el carisma de Bunny, quien no solo cantó todas las canciones de su último álbum y muchísimas más de su amplio repertorio, sino que se entregó a su público. “Me impresionó lo agradecido que estaba con el público. Todo el tiempo repetía frases como ‘yo estoy acá por ustedes’, ‘esta fiesta de es de ustedes’. Siempre reflejando esa onda amorosa y como invitando a todos a ‘pasarla bien’”, comentó a este diario uno de los asistentes, quien resaltó la conexión del público con el artista hasta el final del espectáculo.



Uno de los momentos más emotivos del espectáculo fue cuando el cantante se monta sobre una palmera y vuela en círculo alrededor de todo el estadio, en un acto generoso de que todo su público pudiera verlo y gozarlo de cerca por unos minutos.



“Cuando llegué pensaba en toda esa gente de atrás que realmente veía el escenario lejísimos. Por eso cuando vuela en esa palmera por todo el estadio me dio mucha alegría de saber que los de atrás pudieron verlo”, anotó uno de los asistentes al espectáculo en Bogotá.



Así mismo, resaltó que el cierre del concierto estuvo cargado también de una energía singular, cuando Bunny cantó la canción ‘Puerto Rico está cabrón’, que refleja las protestas y marchas de descontento que se han presentado en los últimos meses en su isla natal. “De pronto se oye una descarga de música boricua con tambores espectacular y estallan unos juegos pirotécnicos de cierre inolvidables”, comentaron los asistentes.



En el caso de las presentaciones de Medellín, se registró un buen balance de las autoridades en el desarrollo del evento. No se registraron personas lesionadas ni problemas de orden público derivados de los conciertos. Solo hubo un número reducido de personas conducidas por la Policía Metropolitana. Además, se destaca la ocupación hotelera superior al 90 por ciento.

Los juegos pirotécnicos en varios momentos del espectáculo de Bunny también se robaron la atención del público. Foto: Andrea Moreno/ EL TIEMPO

Los lunares y críticas

Y aunque los conciertos en Medellín comenzaron a tiempo, según lo programado, como lo pudo comprobar EL TIEMPO en esa ciudad, el de Bogotá comenzó con un gran retraso.



El telonero de Bunny, que fue el DJ invitado Agudelo, subió al escenario con un gran retraso, pasadas las 9 de la noche. “Salió a tocar delante de toda la logística, mientras atrás todavía estaban montando la escenografía”, comentó un asistente.



La escenografía de la propuesta artística de Bunny consta de un gran despliegue digital, acompañado de unas palmeras que van en el escenario. Entre ellas, la que le permite al artista volar por todo el estadio. Los asistentes fueron testigos de ver cómo todavía seguían montando esas palmeras, a pesar de que el DJ ya había comenzado a tocar. Esto hizo que la salida de Bad Bunny se retrasara hasta pasadas las 11 de la noche.



La prensa en Bogotá también se quejó por el lugar en el que los ubicaron. No solo por lo lejos del escenario, sino, como comenta uno de los fotógrafos asistentes, porque los organizadores no pensaron en que cuando el público se paró a bailar, ellos quedaron sin posibilidad de hacer fotos. “Sufrí mucho tratando de hacer las fotos pues el público me tapaba”, dijo una de las fotógrafas.



Sobre este punto, los organizadores del evento comentaron que la prensa fue ubicada en el "segundo mejor palco" y tenían unas manillas que les permitía desplazarse por donde necesitaran. "El tema de controlar que la gente se pare en las sillas es muy difícil, porque hasta la prensa lo hizo", explicaron los organizadores.



En Medellín, además, hubo asistentes que le manifestaron a este diario tener problemas al ingresar al estadio, incluso con boletas adquiridas directamente en TuBoleta. Se conoció un caso de una persona a la que le dijeron que alguien más ya había entrado con su código QR horas atrás.