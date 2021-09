Systema Solar regresa con su espectáculo a Bogotá

¡Desde la zona estelar berbenáutika, con ustedes el Systema Solar! Es el grito que identifica a este colectivo músico-visual de la región Caribe de Colombia.



Systema Solar está conformado por cinco integrantes y cada uno de ellos tiene su propio apodo: JhonPri (Jhon Primera) e Índigo (Walter Hernández), son las voces principales del grupo; Dani Boom (Daniel Broderick); productor y DJ; Andrews Malandrews (Andrés Gutiérrez); percusionista, y DJ Corpas (Arturo Corpas).



Categorizar la música y estilo de Systema Solar en un solo género es casi imposible. Ellos combinan ritmos afrocaribeños, cumbias, fandango, champeta, bullerengue, entre otros, y los mezclan a través de herramientas electrónicas con ritmos como el hip-hop, break beats y el scratching. A su vez, la agrupación tiene una propuesta en escena muy novedosa porque proponen una experiencia sensorial y visual en cada uno de sus espectáculos. Systema Solar define su estilo propio como la ‘berbenáutika’.



Este colectivo ha participado en varios festivales alrededor del mundo, llevando la fiesta, biodiversidad, cultura, bailes y colores colombianos a cada país que han visitado.



El próximo sábado Systema Solar llegará al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Las boletas ya se agotaron, pues la música, baile y colores afrocaribeños de esta banda es un espectáculo que muchos quieren presenciar. Andrews Malandrews habló con EL TIEMPO sobre el colectivo músico-visual y el concierto.

¿Cómo y cuándo surgió Systema Solar?

Systema Solar nació hace 15 años. La creación del colectivo se dio por un documental que se hizo sobre el Hip-Hop colombiano, que se llama ‘Frekuensia Kolombiana’. Lo hizo Vanessa Gocksch, quien en ese momento era la DJ de la banda. Ella viajó por Colombia, entrevistó a personajes muy representativos del Hip-Hop, nos conocimos entre casi todos los integrantes y a raíz de eso se hizo música, de ahí nace Systema Solar.

Systema Solar está conformado por cinco integrantes ¿cómo es la relación entre todos?

A veces chocamos entre nosotros, pero es normal, todos venimos de culturas y universos diferentes. El hecho de tener claras las normas de convivencia tanto en la cotidianidad como en el tema musical, es decir, saber que todos pueden aportar y también conocer los límites lo hace más fácil. Al fin y al cabo, somos un colectivo y hay que escuchar a los otros. Trabajar así es chévere e interesante, yo creo que es un ejercicio que debería hacer Colombia.

¿Cuál es el mensaje que quieren dar en sus canciones?

Somos una banda que habla de muchas cosas. De cierto modo buscamos retratar la realidad de la vida, de mostrar las cosas como son, de lo bueno, de lo malo, de lo que merece ser celebrado, de lo que no, en fin, de muchas cosas. Tenemos una variedad de canciones y no todas hablan de un tema en específico. En general, hablamos de la vida y todo lo que esta implica.



Ustedes mencionan mucho la palabra ‘berbenautika’ ¿Qué es?

La ‘berbenautika’ significa navegar o surfear en la ‘verbena’ que son las fiestas populares en la costa colombiana. ‘Berbenautika’ nace como una unión de palabras, entre ‘pikós’, y ‘verbena’. Los ‘pikós’ son los sistemas de sonido que prenden las ‘verbenas’, donde la gente llega a celebrar, a estar en unión y pasar un buen rato. Queremos que la gente identifique este término con la fiesta en el país y con lo que hace Systema Solar.

Systema Solar se define como un colectivo músico visual. Explíquenos un poco de esta propuesta tan novedosa.

Tratamos de que la experiencia de un concierto de la banda sea muy sensorial, no solo auditiva sino, también, visual, con nuestros trajes, videos, luces, y demás. Por eso decimos que somos un colectivo músico visual, porque para nosotros la parte visual es igual de importante a la auditiva. Eso nos ha ayudado mucho en el exterior, sobre todo, en países que no hablan español, porque, por ejemplo, el video muchas veces narra con imágenes lo que está sucediendo con la canción, y eso le da un horizonte a la persona que va al concierto, ya que puede “ver la canción”.

¿Cuáles son las sensaciones de volver al escenario?

Va a ser un concierto muy emotivo porque vamos a reencontrarnos directamente con nuestro público. Va a durar una hora y media, vamos a tocar todas las canciones, y estamos muy contentos.

Estamos muy felices. Este va a ser el concierto de nosotros, hemos participado como line-up de otros festivales, pero este es el concierto de Systema Solar. Es el próximo sábado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, hicimos sold-out y estamos muy emocionados. Va a ser un concierto muy emotivo porque vamos a reencontrarnos directamente con nuestro público. Va a durar una hora y media, vamos a tocar todas las canciones, y estamos muy contentos.

¿Están planeando una gira?

¡Sí, claro! La reactivación fue lenta, pero de repente como que hizo una curva hacia arriba muy fuerte, entonces ahora se están planeando giras y toques en el exterior. Todo este segundo semestre va a estar muy cargado de trabajo, afortunadamente. Igualmente, en la pandemia aprovechamos el tiempo para trabajar, estudiar, ponernos más pilos en todo lo que nosotros hacemos. Lo importante de todo esto es mantenernos relevantes, en el corazón de la gente. Y yo creo que eso no se ha ido, Systema Solar es una banda que la gente quiere mucho. Nosotros amamos a nuestro público y siempre tratamos de darle lo mejor.

Ustedes han llevado su música y escena visual a diferentes partes del mundo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar un poco de Colombia a Europa?

El pueblo europeo es muy agradecido con la propuesta que uno les lleva. Sobre todo, es muy abierto. Muchas veces no conocen a la banda, pero se toman el trabajo de conocerla, de decir “no sé si me guste, pero voy a ir al concierto a ver qué”. Es un poco lo que no pasa por estos lados, acá uno tiene que pegar primero para que compren la boleta. En cambio, allá la compran sin conocerte, entonces es muy bacano. Nosotros hicimos primero eco afuera que acá en el país. Cuando nosotros hicimos la primera gira en Europa, fue que empezamos como a sonar acá en Colombia.



Hoy en día es diferente, ya nos mantenemos relevantes en nuestro país, pero en su momento sí fuimos más reconocidos en el exterior. Lo importante es mantener el engranaje de la música dando vueltas, es decir, toca hacer nueva música, discos, renovar shows, tener difusión, y demás. Si uno no tiene canciones nuevas, no lo van a llamar a tocar, y si no lo llaman a tocar pues no hay difusión. Todo va junto.

¿Qué están preparando para el futuro?

Estamos haciendo de todo. Tenemos por ahí un nuevo disco. En un mes sale un sencillo nuevo, que va a ser una bomba, a la gente le va a encantar porque es una colaboración con un personaje que Colombia ama, y que nosotros respetamos mucho dentro de la banda. No puedo dar muchos detalles, pero lo que se viene es buenísimo.