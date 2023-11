The Chainsmokers estará en Bogotá en febrero de 2024: le contamos los detalles

Y la música electrónica vuelve a Bogotá para tomarse una noche enteral. El próximo 2024 se llevará a cabo 'Suena', uno de los eventos musicales más grandes del año.



En este se presentará el duo estadounidense The Chainsmokers, responsables de éxitos como 'Closer' y 'Don't let me down'.

Además, estará el DJ y compositor inglés Jonas Blue, junto al dueto australiano de música electrónica Nervo.

¡Prepárate para una experiencia musical inolvidable, porque SUENA VOL.2 está a punto de sacudir Bogotá! 🔥🔥 La ciudad que abraza la diversidad musical con pasión, hará latir tu corazón al ritmo de @TheChainsmokers @JonasBlue @nervomusic y espera más 🤩😎 pic.twitter.com/wUv7iK7mU2 — TBL Live (@TBL_Live) November 20, 2023

Esta es la segunda entrega del festival que, con una apuesta reggaetonera, trajo inicialmente a Zion y Lennox, Ivy Queen y Arcángel en febrero de 2023.



Ahora, con otro as bajo la manga, el evento buscará incursionar en el mundo del EDM y house.

¿Cuándo y dónde?

De acuerdo con los organizadores, 'Suena Vol.2' se realizará en la noche del 17 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá.



Tenga en cuenta que la edad mínima de ingreso será desde los 16 años en todas las localidades.

¿Cuánto valen las boletas?

La preventa Movistar será el próximo 21 de noviembre a las 9:00 a.m. hasta el 23 de noviembre a las 8:59 a.m., o, en su defecto, puede cerrar antes si se llegan a agotar existencias.



Por otro lado, la venta general iniciará el 23 de noviembre con todos los métodos de pago, desde las 9:00 a.m. Cabe resaltar que estas podrán ser adquiridas en la página oficial de Tu Boleta.



Así mismo, los precios estarán diferenciados según el sector. Aquí los precios en general:

Tribuna fan sur: $470.0000 Tribuna fan norte: $470.0000 Platea admisión general: $360.000 Sección 202-205/215-218: $290.000 Sección 206-207/213-214: $370.000 Sección 208-212: $370.000 Sección 307-313: $180.000 Sección 305-306/ 314-315: $180.000 Sección 304-303/ 316-317: $140.000 Sección 302 /318: $140.000

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

