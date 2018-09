Juanes en su esperado regreso: 'Es el mejor show que la gente verá'

Ahora que Juanes tiene en su cosecha 23 premios Grammy Latinos y la posibilidad de uno más por la nueva nominación del video Pa dentro –presentado como un mensaje de apoyo al empoderamiento femenino–, acepta que su carrera musical fuera del país comenzó casi desde las nominaciones a este premio en 2001.

No existía ni siquiera La camisa negra, que años después lo convirtió en estrella mundial. Pero en ese comienzo de siglo, Juanes estaba como J Balvin ahora: reinando como el artista con mayor número de nominaciones al Grammy Latino, y el 11 de septiembre de ese año se había fijado como su gran noche, la de la entrega de los premios. Pero se esfumó, con justa razón, con los atentados a las Torres Gemelas.



El artista lo recordó porque en la misma fecha, 17 años después estaba en Miami en uno de los conciertos del Grammy Latino llamado Acoustic Sessions, que se realizan como antesala a las nominaciones de los premios.



“En ese show, en Miami –le dijo Juanes a EL TIEMPO– le contaba al público que pensé en lo increíble que era la vida, supuestamente era el día más importante de mi carrera. Además del pánico que ya tengo de montar en avión y todo lo que implicó esa tragedia para el mundo. Pero mi mamá me dijo: ‘Realmente, ese era el día más importante hasta ahora, pero vendrán muchísimos más importantes’. Y ha sido así. Fue bonito ese mensaje de mi mamá. Al final, todo se va acomodando y siguen llegando días importantes...”.



Como volver a cantar a Bogotá para el estreno del Movistar Arena...



Sí; la verdad, estoy feliz de volver. Es importante estar en Colombia tocando, es mi casa, estoy emocionado de regresar a Bogotá, a Medellín y a Cali, acompañado de mi maestro Miguel Bosé y de Sebastián Yatra, que representa el futuro.

Con Bosé tienen una amistad larga. Los recordamos en el concierto Paz sin Fronteras, hace 11 años, ¿Cómo comenzó?

La conexión se dio inicialmente por la música. Conocí a Miguel en Madrid, soy fan de su carrera, especialmente de su álbum 'Bajo el signo de Caín'. Cuando lo vi en una gala en España, le dije: “Soy Juanes, de Colombia, hermano, soy fan de tu música”. Ahí conectamos. Después nos metimos a Paz sin Fronteras y los conciertos. Nos hicimos buenos amigos. No hablamos con frecuencia, pero los mejores amigos no tienen que hablar siempre, solo sabes que están ahí. Hay un respeto mutuo.





Sobre su faceta social, usted ha trabajado en muchos frentes...

He pasado por muchas cosas. Por un lado, la Fundación Mi Sangre, digamos que es el brazo social, ha crecido mucho. Llevamos 12 años de trabajo. Por otro lado, digamos que la inocencia... no es que se haya acabado, pero uno va aprendiendo cómo funcionan las cosas, y a veces hay desesperanza. Ante esto es cuando más fuerte hay que estar y más claro. He creído que las cosas se pueden cambiar. Pero no las va a cambiar ningún gobierno, sino que deben cambiar desde dentro de cada uno, el cambio lo da la actitud que tengamos como ciudadanos.





El Grammy Latino ha sido importante en su carrera...

Significa muchísimo. El Grammy Latino se convirtió en la llave que abrió las puertas. Por eso, el concierto del pasado 11 de septiembre fue especial. Ni siquiera había caído en cuenta de que era el aniversario del 911 hasta que el presidente de la Academia, Gabriel Abaroa, lo dijo.



La verdad, fue significativo recordarlo y ver que después de 17 años sigo cantando lo que amo y al tiempo puedo conectarme con nuevas generaciones. En el show estaba Rosalía, una chica que va a revolucionar la música. El tiempo va pasando, y lo más importante es seguir haciendo lo que uno ama, sin desfallecer.





¿Cuál es el balance de ‘Mis planes son amarte’, un año después de su estreno?

Me siento demasiado orgulloso porque es un álbum que hice en mis tiempos, como lo quería, trabajando con chicos supertalentosos de Medellín –Sky, Mosty y Bull–, buscando nuevos sonidos, y me encantó hacer la película, algo que nunca había hecho. Me emociona cuando en un show veo a gente muy joven cantando esas canciones, porque uno sigue viajando en la música a través de generaciones..

Cuando llega a trabajar con artistas jóvenes, ¿qué aprende y qué enseña?

Desde que soy papá entiendo que todos aprendemos de todos. No solamente el que tiene más edad y experiencia enseña. Siento que esto ha sido cosa de ambos lados. He aprendido mucho de los jóvenes, y ellos de mí. Ha sido una experiencia especial encontrar inspiración y entender otras maneras de ver la música. Una vez, Juan Luis Guerra me dijo que era importante escuchar la nueva música y los nuevos artistas. He tomado ese ejemplo seriamente y me ha servido. Trabajar con gente que viene de otros géneros, enriquece mucho.





¿Cómo ha enfrentado los cambios en la industria musical?



Me han sorprendido. He visto el paso del vinilo al CD, del CD al Napster, de ahí a las plataformas de hoy, al mundo digital, al consumo de canción por canción. Ha sido impresionante verlo. Vengo del romanticismo del álbum, pero disfruto esta nueva forma, porque soy consumidor también y me encanta tener acceso a tanta música tan fácil, conocer a tantos artistas que de otra manera no podría. Como fan, también disfruto y me voy adaptando a lo que va trayendo la industria, porque seguirá cambiando.





Volviendo a su gira, ¿qué novedades traerá el ‘show’ del 3 de octubre?

Es el mejor show de Juanes que la gente va a ver hasta ahora. No hay duda. Hemos preparado esto por mucho tiempo, no de un día para otro. Son años y años tocando y aprendiendo, equivocándose, triunfando. De principio a fin, será una sorpresa, mucha fiesta y alegría, no será un show para sentarse.

