Los sonidos del Pacífico se oyen en modo filarmónico

A todo Herencia de Timbiquí le sonó este reto: hacer un concierto con la Orquesta Filarmónica Juvenil y que las canciones del grupo del Pacífico tuvieran otras formas de oírse.

Pero, como dice Bregner Vásquez, director y vocalista de Herencia de Timbiquí, “guardadas las proporciones y con toda la humildad, la que se debe instalar en lo folclórico es la parte clásica. Y lo digo porque esta última está más avanzada”.



Esto es lo que se verá hoy en el concierto en el Bronx Distrito Creativo, en Bogotá, cuando la marimba de chonta, reina y señora del sentir musical del Pacífico sur colombiano, se junte con los músicos sinfónicos.



“Lo que vamos a hacer es llevar la música a otras instancias, verla diferente y recibirla de una manera distinta, porque explorar el universo musical desde su cosmovisión hace parte del camino para hacer este tipo de fusiones”, cuenta Vásquez.

Este experimento empezó hace tres meses y cada grupo ha ensayado por separado.



Desde el lunes pasado se juntaron para dejar a punto este espectáculo, que empezará a las 6 p. m.



Para Vásquez, se trata de un reto muy interesante, “porque veremos los violines adentrarse en el lenguaje de la selva, y que todos los instrumentos de viento logren encajar en la representación de la marea, el aire, las olas y el río”.



Para el músico, “lo clásico tienen un reto ante lo folclórico. Las partituras no son más que una guía. Se pueden memorizar o no, pero es necesario utilizarlas siempre; en lo folclórico hay muchas cosas que están fuera de la técnica”, sigue.



Todavía no saben cuántas canciones interpretarán en esta unión, pero “yo creo que obligadas son Te invito, Sabrás, Y qué y Amanecé. Ahí paramos, y miramos”, cuenta.



Este año, el grupo del Pacífico no salió del país y para sus integrantes fue la mejor decisión. “Hemos tenido unos conciertos llenos, la gente se apropió de nuestra música, sentimos un fervor inmenso”, dice Vásquez.



Con agenda llena hasta diciembre, seguro estarán entre los suyos al final de año, al lado de los músicos tradicionales y de la magia de su tierra, Timbiquí, que necesitan para nutrirse y volver a coger camino por el mundo.

¿Dónde y cuándo?

Este martes, 6 p. m. Bronx Distrito Creativo.

Carrera 15 entre calles 9 y 10, Bogotá.

Entrada libre.



