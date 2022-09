El mundo arde y se fractura en pedazos todos los días. Gojira, una de las bandas francesas más poderosas del momento, entienden que el caos, la corrupción y una crisis ambiental sin límites ponen al planeta al borde del colapso y a través de sus guitarras distorsionadas y sus mensaje directos tratan de alertarnos acerca de un fatídico destino.

Quizá por esa conciencia medioambiental y por una fuerza imparable de su música, la agrupación se ha convertido en el centro de devoción de los roqueros que, como siempre, con una fidelidad inimaginable, han llevado a Gojira a las alturas del rock pesado.

Su nombre hace referencia a esa bestia radioactiva llamada Godzilla que, cada cierto tiempo, destruye a Tokio o lucha contra especies gigantescas que quieren acabar con la humanidad; estos monstruos del metal no quieren destruir nada, sino, como una manifestación de unos tiempos difíciles, mostrar su preocupación por el futuro.



Afincados entre el death metal, el rock progresivo y hasta ciertos toques de groove metal, Gojira se formó en 1996 y han grabado siete álbumes: 'Terra Incognita', 'The Link', 'From Mars to Sirius'; 'The Way of All Flesh', 'L’Enfant Sauvage', 'Magma' y su más reciente producción 'Fortitude', que se convirtió en uno de los discos mejor comentados de la crítica musical metalera, que se metió de lleno en pasajes más experimentales y profundos. “Casi espirituales”, como lo definiría en una ocasión el cantante y guitarrista Joe Duplantier.

Una de las canciones que más llamó la atención de ese trabajo fue Amazonía, que lanzó un potente mensaje ecologista alrededor del pulmón del mundo que en 2021 sufrió quemaduras irreparables mientras el mundo lidiaba con la pandemia.



Pero haciendo un panorama general del concepto de Gojira, todo se centra en una crítica fuerte al consumismo desaforado, la codicia y a falta de conciencia de la humanidad ante lo que tienen a su alrededor.

Un tema de hoy que se discute en todos los ámbitos y uno de las razones de peso para la emocionada reacción de sus fanáticos en Colombia al saber que tocarán este domingo, en el Movistar Arena de Bogotá.



“Significa mucho tocar en Colombia, es difícil de describir, pero es algo grande, especialmente porque es un país en el que nunca nos habíamos presentado y estar frente a una audiencia bajo esa circunstancia lo hace más real y especial”, dice en una entrevista para EL TIEMPO Joe Duplantier desde su estudio en Nueva York. “Muchas veces, cuando llegas a un país nuevo, estás conociendo a la gente de ese lugar, pero no todos saben quién eres, pero en este caso mucha gente ya nos conoce y eso es maravilloso”, agregó.

Jean-Michel Labadie (izquierda), Christian Andreu, Joe Duplantier y su hermano Marco Duplantier, son Gojira. Foto: Guilleme Duplantier

El guitarrista y cantante reconoce que adora asimilar toda la energía que se desprende de un concierto, pero no piensa tanto en ello para no sentir mucha presión.



“El show es en realidad el público y nosotros nos convertimos en parte de él y siento que, en realidad, lo que sucede es que celebramos la música como tal. Nuestra música es poderosa y queremos que todos se unan a esa celebración”, insistió.

Acerca de Fortitude, quizá uno de sus trabajos más complejos, Duplantier reconoce que él y su banda dejaron la piel en su creación. “Pusimos todo lo que teníamos, nuestras entrañas y todo el corazón en ese disco y tuvo muy buenas reacciones de los fanáticos. Con Magma (el disco anterior) sentimos que dimos un salto, pues pasamos de tocar en espacios pequeños o clubes, a afianzar un estatus como cabezas de cartel de algunos festivales de gama media (me refiero al tamaño, no en calidad, que de hecho era muy alta); pero cuando llegó Fortitude pasamos a los grandes shows y puedo decir que este momento estamos viviendo como un sueño”, bromeó.

Quizá una de las claves de su éxito ha sido que no se han quedado en la posición de mantenerse atados a un sonido o a una rutina de sacar discos, hacer gira y volver al estudio a repetir el modelo. “Estamos trabajando como lo hace un artesano, pensamos en que la música se debe hacer poco a poco, como una pieza de arte”, explicó Duplantier, sin ningún atisbo de prepotencia.



“Nos dejamos guiar por la intuición, por el corazón y por las decisiones que tomas, que no son solo las de tu vida, sino que están emparentadas con las de tu familia, tus hijos, tus amigos. Cada cosa que hacemos o decimos es crucial para nosotros. Es verdad que a veces te sientes seco o acabado después de una gira, pero nos enfocamos a darlo todo cuando grabamos un demo, un disco o componemos una nueva canción”.



Duplantier sabe que su modo de trabajo se gesta en un mundo que va a mil por hora y que muchas veces no tiene la paciencia para tomarse un poco más de tiempo y asimilar una canción.

“Todo el mundo pasa los días moviendo sus dedos en la pantalla del celular con millones de videos, información y algunas bobadas, millones de canciones en las plataformas para probar (…). Aún recuerdo cuando era joven e iba a comprar un disco compacto o un vinilo y llegaba a la casa a escucharlo, y si no te gustaba, pues bueno lo tenías que escuchar igual porque esa dinámica sucedía solo en ese momento”, rememoró riéndose.

“Es como si tuvieras toda la comida posible en una mesa (…). Son muchas opciones, pero pierdes un poco la habilidad para apreciar esa comida; en la música pasa algo similar. No es tan sencillo que un chico se sienta y escuche un disco, que tenga una relación más cercana con eso”, opina el músico. Algunos lo han llamado hippie y han criticado su veganismo, pero su voz poderosa y su guitarra distorsionada pueden sonar más fuerte que una sierra y puede emocionar a un mundo que parece ponerse más gris todos los días.



“Soy optimista, sé que el mundo está patas arriba, pero he decidido pensar que hay mucha gente buena que puede cambiar las cosas”, dijo.

Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1