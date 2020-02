Eros Ramazzotti se reencuentra con el público bogotano este domingo

Cuando se anunciaba la visita del cantante italiano Eros Ramazzotti a Bogotá, en 1998, se decía que el intérprete de Otra como tú y La cosa más bella había vendido 20 millones de álbumes en el mundo.

Ahora, más de dos décadas después, el artista asociado con la balada, el pop y el rock –y sobre todo con las letras románticas– vuelve a Colombia, respaldado por cifras que ya superan los 60 millones de álbumes vendidos..

El romanticismo y una voz inconfundible –una que según sus propias palabras sigue siendo la misma que a los 20 años– fueron las armas más poderosas de Eros Ramazzotti (Roma, 1963) en la música.



El cantautor italiano se acerca ya a los 35 años de carrera artística con un cúmulo de éxitos tanto en su idioma como en español y son precisamente esos clásicos suyos con los que se enamoraban los jóvenes en los 90, los que el público de Bogotá ansía escuchar en su concierto de mañana, en el Movistar Arena.

Ramazzotti no es un artista que venga con frecuencia al país. Más de dos décadas han pasado desde su visita anterior y ahora trae el show de la gira Vita Ce n’è (que significa Hay vida), que lleva ya un año mostrando en diferentes escenarios del mundo y que comenzó el 2020 con su paso por Latinoamérica.



Ramazzotti, recordado en Colombia, además, por canciones como Si bastasen un par de canciones, Cosas de la vida y Mi vida es un absurdo, descubrió temprano su vocación musical.

Tocaba guitarra a los 7 años, en su adolescencia ya escribía canciones motivado por su padre y a comienzos de los años 80 participó varias veces en el Festival de San Remo, un encuentro musical que ha catapultado al mundo diferentes íconos de la canción italiana.



Sobre su gira y para ambientar esta esperada visita, Ramazzotti ha compartido las siguientes declaraciones en un video al que EL TIEMPO tuvo acceso: “El tour implica un periodo de tensión en lo físico, en la cabeza y en lo mental –dice acerca de la experiencia de la gira de conciertos que comenzó en febrero del año pasado y sigue–. Entonces, tienes que concentrarte y entender cuánto puede sostenerte el físico.

Después de tantos años es normal que se vuelvan una especie de hábito cosas como cambiar de hotel, comer de una manera diversa, encontrarse con mucha gente. Por eso, la preparación debe ser fundamental. Aún más si tienes que viajar por cinco continentes”.



Y agrega: “El tour es realmente un circo que viaja por el mundo. No todos pueden llevar a la familia o pueden con el Facetime con el que ven crecer a los hijos, pero no se puede ir con ellos a la escuela”, añade el artista, que tiene dos pequeños de su segundo matrimonio con la modelo Marica Peregrinelli.

Sobre la madurez, adquirida después de tantos años en los escenarios, Ramazzotti dijo alguna vez que le había costado más de tres décadas dejar de ser visto como un chico guapo. “Ha sido difícil demostrar que no soy solo una linda imagen, que soy un artista profesional”.



Ahora afirma: “En mi vida he tenido la idea de que mejoras con los años. Esto siempre lo hice. Al menos, así la gente lo ha aceptado”.



Sobre la “envidiada” experiencia de pasar de un país a otro y conocer, Ramazzotti afirma en broma: “Puedo decirte a dónde no ir”.



Y agrega: “He estado en muchos países, pero no puedo decirte cuál es mi preferido porque lo importante es quién me acompaña en mis conciertos: la gente. Por eso lo dejo todo. Así que no puedo decir que un pueblo me gusta más que el otro. Para mí, viajar es una pasión”.

Resaltó también lo lejos que ha llegado su música en el mapa del mundo: “Recuerdo cosas como en Uzbekistán, hace un año, estando con la guardia de este país tan lejano. A miles de kilómetros conocían una canción mía y eso representó un buen momento para mí”.



Ramazzotti no ha sido ajeno a los cambios vividos por la industria musical, como el paso del formato CD a lo digital y la cada vez menos frecuente producción de álbumes para concentrarse en el lanzamiento constante de sencillos.



“En este momento, cuando se aborda la música con tanta fluidez –dijo al respecto– y ya se graba una canción y se pone en YouTube o Instagram, florecer una idea o un éxito es más difícil hoy. Es más difícil llegar al corazón de la gente. Pero si tienes una carrera larga y un trabajo, puedes tener reconocimiento en el mundo”

Dónde y cuándo

Concierto de Eros Ramazzotti. 2 de febrero, 8 p. m. Movistar Arena, carrera 30 calle 63, Bogotá. Boletas en tuboleta.com.