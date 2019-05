Con música conmemoran diez años sin Rafael Escalona

Rafael Escalona Martínez (1927-2009) abrió muchas puertas para el vallenato. Ahora, a diez años de su fallecimiento, son numerosos los artistas del género, de diferentes generaciones, los que le rendirán homenaje este lunes 13 de mayo, en la Plaza Alfonso López de Valledupar.



Así como una década atrás, se reunieron en el mismo escenario para despedirlo con su música, ahora vuelven a recordar su legado en una iniciativa liderada por Taryn Escalona a través de la fundación Rafael Calixto Escalona Martínez. A lo largo de estos años, Taryn ha convocado en varias ocasiones a estos artistas para recordar a su padre.

Alguna vez en un concierto sinfónico, en otra ocasión con un 'show' en Gaira, en Bogotá. Esta vez, el concierto Escalona por siempre se hará en el corazón musical de Valledupar, para el público de la ciudad, que podrá asistir de forma gratuita.



“A Jorgito (Celedón) le gusta cantar 'Los tres monitos', porque es como un son, él me dice que quiere cantar esa canción, que se adapta a su estilo”, cuenta Taryn Escalona, acerca de la forma como los artistas invitados eligieron el repertorio.

“Poncho Zuleta, Jorge Oñate e Ivo Díaz cantan las canciones que le grabaron. Oñate, por ejemplo, 'El testamento' o 'La vieja Sara'; Poncho, 'La creciente del César' o 'La Maye' ”.



En esta ocasión, Escalona también invitó a Rafa Pérez, un artista joven de esta música.



En materia de voces femeninas estarán Eliana Gnecco y Amia Escalona.



“Me siento privilegiada –manifiesta Taryn–, porque cada vez que les digo a los artistas que voy a hacerle un homenaje a mi papá, ellos me dicen: ¡Presente! Nunca me han fallado. Jorge Celedón a veces se ha venido hasta del exterior para acompañarnos.

Ellos valoran lo que fue Escalona, saben que él les abrió el camino para que estén donde están hoy. Esto me muestra que Escalona, después de diez años sigue vigente, y sigo trabajando en que las nuevas generaciones conozcan su legado”.

Dónde y cuándo

'Escalona por siempre', concierto en la Plaza Alfonso López, de Valledupar. 13 de mayo, 6 p.m.



