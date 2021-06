‘A Piazzolla lo escucharon en el 2020 y lo escucharán en el 3000’

Ástor Piazzolla tenía una ilusión: que su música se escuchara en el año 2020 y en el 3000. La primera ilusión la logró, y seguramente también la segunda, “si para ese entonces todavía hay mundo”, dice Julián Vat, director artístico del Quinteto Ástor Piazzolla. El Quinteto, fundado por Laura Escalada Piazzolla y con más de 20 años de trayectoria artística, es el mayor promotor de la música del maestro argentino.

Sobre el músico argentino y su obra no hay más palabras para definirlos que todas aquellas derivadas de la genialidad. Con un compendio inhumano de entre 2.500 y 3.000 obras que escribió, su música ya marca la historia universal del sonido. Y ahora llega una nueva renovación, pues en cabeza de Vat y el Quinteto empezará una gira por el mundo en la que las orquestas interpretarán sus notas.



El primer lugar donde se presentará este evento, aprovechando también el centenario del natalicio de Piazzolla, será el Teatro Colón (Bogotá) con dos fechas únicas: 3 y 4 de julio.



EL TIEMPO conversó con Vat.



El arte une...



El idioma musical es poderoso porque universaliza y toca resortes a los que a veces la palabra no llega. Toca los mismos resortes de las personas que tienen distintas historias, personalidades, por eso la música es un idioma tan poderoso y un arma en el mejor sentido de la palabra. Si la podemos usar para el bien, fantástico.



(Lea también: Astor Piazzolla: 100 años son pocos para el músico del futuro)

Piazzolla tenía todas las características de que su ideología política era la de ser músico. Un músico de alma piensa en música, vive en música,

opera en música, respira música FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál era la postura de Piazzolla frente a los temas políticos de Argentina?



Es mucho lo que se habla, voy a dar mi opinión. Piazzolla tenía todas las características de que su ideología política era la de ser músico. ¿Qué quiero decir con esto? Un músico de alma piensa en música, vive en música, opera en música, respira música. Si vemos la obra que ha dejado, por lo que uno sabe de Piazzolla, tuvo colaboraciones importantes para la izquierda. Sin embargo, lo señalaron de apoyar la dictadura por alguna invitación que tuvo él y muchos otros intelectuales destacados de la Argentina en ese momento por parte de alguno de los gobiernos militares. Y él asistió porque el presidente lo estaba invitando y a partir de esa historia se creó una imagen negativa. También aquí alguna de sus músicas ha sido cortina de programas políticos. Pero la realidad es que yo a Piazzolla lo definiría políticamente como músico. Es decir, un tipo muy comprometido que habla de la libertad y del libre pensar y el libre ser. Yo lo calificaría en moción de su trabajo, que habla de un librepensador con mucho coraje y valor que inclusive modificó realidades tan ortodoxas como era el tango tradicional. Él se enfrentó solo a un mundo de tango tradicional. Creo que una persona que con hechos y actos que tienen que ver con la palabra rebeldía como eje mal se le puede poner en un lugar distinto al que él ha actuado. Él tuvo una hija que tuvo que exiliarse. Sus hijos han tenido distintos recorridos. Es muy amplio el espectro; sin embargo, ha tenido muchísimos detractores y creo que eso tiene que ver con una manera de enfrentar el mundo. Nadie es un ángel ni un demonio, pero creo que por su obra yo lo calificaría como un rebelde. Uno como músico siempre está pensando dentro de este universo y este construye más que desunir.



Históricamente, en las dictaduras o gobiernos represores, la música ha sido uno de los principales objetivos de la censura...



Bueno, pues mirá lo de Víctor Jara. O, por ejemplo, yo trabajé con Mercedes Sosa. Ella compartía junto con Piazzolla y Laura Escalada, que en su momento era su mujer, pero ellos paraban todos juntos en París en la casa de unos amigos entrañables que eran los Pons. Hay toda una épica y una historia de que ellos albergaban a Atahualpa Yupanqui, a Piazzolla, y se reunían todos y cantaban. Todos exiliados, políticos, artistas, pero en definitiva compartieron mucho. Hay incluso afirmaciones muy lindas sobre Piazzolla acompañando a Sosa tocando Los mareados. En realidad es muy difícil ejercer la libertad en épocas de tanto hostigamiento. Pero, bueno, yo la verdad es que sé que en Colombia se han vivido situaciones bien complejas, y ahora deseo de todo corazón que se calme porque se especula mucho con la cantidad de muertos, y eso nunca es bueno.



(Le puede interesar: Argentina festeja por todo lo alto los 100 años de Astor Piazzolla)

Ahora que habla lo de París, uno piensa en lo buenas que debían ser esas fiestas...



Tremendo, estar solo un ratito allá. Me habría encantado estar sentado en una esquinita solo viéndolos (risas). Aquí (Argentina) esas historias las pasan en un canal que se llama Encuentro y que muestra lo que eran esas reuniones en una casa pequeña pero que albergaba a todos los argentinos exiliados. Eran un matrimonio que daba cobijo y se juntaban siempre ahí a comer y hacían estas fiestas... hay filmaciones, se puede ver lo que pasaba allá.



Hay una frase que me parece premonitoria y es que Piazzolla dijo que quería que su música se escuchara en el año 2020 y en el 3000...



Claramente lo logró para el 2020, pero también para el 3000, si es que hay mundo. A esta altura el peso que tiene su música en el mundo se evidencia cuando uno va a lugares impensados... él se ha convertido en un clásico. Es decir, Piazzolla no difiere de Stravinsky en el sentido de la identidad que ha logrado con su música y la pregnancia de valorizar ese lenguaje único que es la música, pero con un diferencial que es tu propia aldea, tu propia historia, tu propio sabor, color... y la formación de él y su historia de vida tan particular de tener su infancia en Nueva York más lo académico, y el tango, que lo atraviesan como eje. Esto que manejaba él como un deseo hoy es una realidad, sin duda, y lo será en el 3000 porque cuando ninguno de nosotros estemos, su música seguirá. Es que su música no tiene tiempo. Yo escucho a Bach con las mismas ganas que seguramente lo debían escuchar hace cuatrocientos años. Y creo que Piazzolla no difiere de eso, no por compararlo con Bach, pero sí con esos músicos que han pintado su aldea de una manera tan única y tan genial que se universalizan y que perduran con el tiempo.



Era un personaje que trabajaba de una forma increíble, o sea, tener unas 3.000 obras es algo impresionante...



Sí, se habla de eso. Entre unas 2.500 y 3.000 obras... nunca se ha hecho un archivo verdadero. Nosotros terminamos de grabar un quinto disco que contiene todo el material de Piazzolla que él no grabó en el formato de quinteto. Este era el formato preferido de él porque se puede sintetizar toda su música en ese formato. Hay un equilibrio perfecto para que la música de él, que no tiene el recorrido en el mundo que otras músicas si tienen, siga siendo novedosa. Tratamos de llevar mucha de su obra a un sonido actual y a un concepto actual de música. Pero el lápiz es de él. Nosotros lo que hacemos es llevarlo al formato para darle presencia y que su obra se siga difundiendo. Yo tuve el honor de conocerlo, y nos dijo al grupo que no importaba lo que pasara, pero a las 8 de la mañana él estaba sentado en su piano escribiendo. Casi como una pulsión, una necesidad. Creo que esa frase que te impactó parte de su interior y de su anhelo y de actuar en función de ese anhelo. Son seres tocados.



(Lea además: Homenaje en el Teatro Mayor por los 100 años de Astor Piazzolla)

¿Cómo va a ser el concierto? ¿Qué nos puede adelantar?



Ese Teatro Colón de ustedes tiene una acústica única, es un placer tocar ahí. Este concierto tiene una particularidad y es que también parte de una decisión de unir la música de Piazzolla con los músicos del mundo y darle este nuevo formato que es único, que es compartir un concierto con las orquestas del mundo, empezando por la de ustedes. El diálogo del Quinteto, en su calidad de solista, y la orquesta va a tener como eje la música del maestro. Es decir, nosotros nos propusimos llevar este formato único, que es un trabajo creativo que nos pertenece, y de llevar una obra de formato quinteto a sinfónico y mantener el espíritu de la obra. Y, sin embargo, por supuesto que se va a escuchar Adiós, Nonino, que ya es un himno, pero seguimos trabajando sobre obras que queremos seguir dando a luz. Queremos que la gente entienda que el verdadero solista es Piazzolla, que la música de él sea una nueva concepción y sea una especie de ritual compartido de su música, esta es la idea, ampliar los horizontes de su música a esta nueva formación y este nueva propuesta que tenemos.





SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA