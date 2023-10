The Weeknd en Bogotá: video del artista en Instagram generó altas expectativas

Hoy, 4 de octubre, será el esperado concierto de The Weeknd en Colombia, que tendrá lugar en el Estadio El Campín de Bogotá. Este emocionante evento forma parte de su gira mundial "After Hours Til Dawn", la cual empezó el pasado 10 de junio en el Etihad Stadium de Manchester, Reino Unido y ahora dejará huella en Latinoamérica.



Ahora bien, el artista conmocionó a los fanáticos en Bogotá publicando un corto video en su Instagram oficial. ¿de qué trata?

La publicación, que tiene como descripción 'Bogotá', ya alcanzó millones de reproducciones y más de 550 mil me gusta. En esta se puede ver al canadiense con un traje futurista y a su lado una figura plateada bajo la misma temática de su vestimenta.



Algunos de los comentarios de los cibernautas fueron: "Ya mi hija cumplirá su sueño de verte", "Te estoy esperando mi amor", "Empezó la cuenta regresiva", "Me voy a desmayar", entre otros.



El video puso las expectativas altas frente a la experiencia que vivirán los fanáticos en el Estadio El Campín, el cual se abrirá a las 4:30 p.m. para recibir a los fanáticos del artista. Las presentaciones se llevarán a cabo en el siguiente orden: Mike Dean comenzará a las 6:45 p.m., seguido por Kaytranada a las 7:30 p.m., y, finalmente, The Weeknd se presentará a las 9:00 p.m.



La gira por América del Sur culminará con espectaculares actuaciones en el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires, Argentina, y en el Estadio Bicentenario La Florida, de Santiago de Chile.

Cierres viales:

Los cierres empezaron desde el 2 de octubre a las 10:00 p.m. y hasta la 1:00 p.m. del 5 de octubre, en los siguientes tramos viales:

En el carril de la calzada de la transversal 28 entre treinta metros al sur de la av. calle 57 y veinticinco metros al norte de la calle 53B bis. En el carril Norte de la calzada norte de la calle 53B bis entre cuarenta metros al Occidente de la carrera 28 y setenta metros al oriente de la av. carrera 30 (Av. NQS).

También, desde las 10:00 p.m. del 3 de octubre hasta las 3:00 a.m. del 5 de octubre, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de la calle 57A entre la av. NQS y acceso al parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados. Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la av. calle 57 incluido el sendero del costado Occidental. Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B bis entre carrera 28 y av. carrera 30 (av. NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur. Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B bis y calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (Costado Oriental) entre la calle 53B bis y av. calle 57. Cierre parcial del sendero peatonal de la av. NQS entre calle 53B bis y calle 57A. Cierre parcial del sendero peatonal norte de la calle 53B entre av. NQS y carrera 28. Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la Av. NQS entre calle 53B y calle 57A;

Además, la Secretaría de Movilidad (SDM) explicó que el evento dispondrá de policía de tránsito, del personal de la organización y del personal de la SDM, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar en la movilidad y tránsito libre de los ciudadanos.

¿Cuáles son los desvíos autorizados que puede tomar?

Quienes transiten en sentido sur – norte por la av. NQS y tomen la calle 53B bis al oriente y carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la av. NQS, diagonal 61C al oriente y Av. carrera 24 al norte. Quienes transiten en sentido sur – norte por la av. NQS y tomen la calle 53B bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la av. NQS, diagonal 61C al oriente, transversal 25 al sur y calle 57 al oriente. Quienes transiten en sentido sur – norte por la av. NQS y tomen la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la av. NQS, diagonal 61C al oriente. Quienes transiten en sentido sur – norte por la av. NQS y tomen la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente, carrera 27 al norte, calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente. Quienes transiten en sentido norte – sur por la av. carrera 24 o transversal 28 y deseen tomar la av. calle 53 al occidente deberán tomar la transversal 25 al sur, diagonal 53C al oriente, carrera 24 al sur y av. calle 53 al occidente. Quienes transiten en sentido oriente - occidente por la av. calle 57 y tomen la transversal 28 y carrera 28 al sur y av. calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur y Av. calle 53 al occidente.

Por último, la Secretaría de Movilidad recomienda: llegar al evento preferiblemente en SITP o Transmilenio, programar los viajes y actividades los días 3, 4 y 5 de octubre ,atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales y hacer uso de otros medios de transporte como la bicicleta.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias