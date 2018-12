Slash, leyenda de la guitarra, regresa a Colombia 

Slash, uno de los guitarristas más reconocidos en la historia del rock, regresará a Colombia para un concierto en el Movistar Arena, de Bogotá, el próximo 5 de mayo.



El integrante del grupo Guns N' Roses se presentará en la ciudad junto a su banda Myles Kennedy & The Conspirators, integrada por Myles Kennedy (voz principal), Bren Fitz (batería), Todd Kerns (bajo) y Frank Sidoris (guitarra rítmica).

El concierto hace parte de la gira sudamericana 'Living the Dream', que promociona el álbum homónimo, cuarto de Slash en su carrera en solitario y tercero con su banda Myles Kennedy & The Conspirators.



Las entradas para la presentación estarán disponibles en preventa desde el 18 de diciembre hasta el 20 de diciembre y desde el 21 de diciembre venta general en el sitio de TuBoleta.com. Las boletas van desde 120.000 hasta 300.000 pesos.



El artista ya se había presentado en solitario en Bogotá en el 2011, en un concierto que se realizó en el Palacio de los Deportes.



"Intento ampliar mis horizontes, hacer cosas que no suenen a algo que haya hecho antes. No me gusta estancarme en el viaje. No disfruto eso", declaró en una entrevista con este diario.