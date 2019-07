Silvestre Dangond llenó la Arena de Miami

Ahora que tiene éxitos internacionales y el público latino lo reconoce por éxitos como 'Materialista', 'Cásate conmigo' o 'Justicia', Silvestre Dangond apostó por una gira de vallenatos clásicos acompañado por acordeoneros que han construido la historia de este folclor.

La gira ‘Entre grandes’, que comenzó en el pasado Festival de la Leyenda Vallenata, llegó el 20 de julio a uno de los conciertos más retadores: el de Miami.

No fue solo porque Dangond alcanzó el 'sold out' (venta total de todas boletas), que figuraba junto a su imagen en todas las pantallas del American Airlines Arena. También lo fue porque el show se centró en el vallenato que parte del público latino prácticamente desconocía.



“Hay canciones que les van a soñar extrañas porque el que me conoce hace unos tres años habrá oído cosas con reguetoncito. Pero hay algo más importante”, dijo Silvestre refiriéndose a las raíces de la música que hace.



El show comenzó con canciones del Binomio de Oro como 'Dime pajarito', 'Debajo del higuerón' y 'La creciente', interpretadas al lado del acordeonero Julián Rojas. Rojas le dio paso a Lucas Dangond, acordeonero con el que Silvestre ha interpretado sus éxitos más nuevos.



Con él hizo el “experimento” de mostrarle al público cómo sonarían sus canciones más contemporáneas en arreglos musicales de hace 30 años y se aventuró a predecir, con música, el sonido que vendrá hacia adelante.

Estoy aprovechando la oportunidad de desahogarme musicalmente FACEBOOK

TWITTER

“Estoy aprovechando la oportunidad de desahogarme musicalmente –dijo el artista–. El cambio no ha sido fácil. Hay gente a la que no le gusta evolucionar”.



Sin embargo, había también muchos colombianos que corearon clásicos como 'Sin medir distancias' (interpretada junto con el actual rey de reyes, Alvarito Meza), 'Mi hermano y yo' (que cantó con el acordeón de Emiliano Zuleta Díaz) o 'Los caminos de la vida', a dúo con Omar Geles.



Después de tres horas de música, que concluyeron con su interpretación de 'El santo cachón' en compañía del DJ Cedric Gervais, en una tanda de sonido contemporáneo, Dangond, que había dado entrevistas previas, pasada la medianoche hizo otra serie de entrevistas con periodistas mexicanos y colombianos.



En ellas celebró la oportunidad de mostrar su cultura y recordó que llenar este escenario había sido su sueño desde que se mudó a Miami, siete años atrás, y pasaba trotando por los alrededores.



El artista concluyó que aunque una gira de clásicos será difícil de repetir (puesto que tiene un extenso repertorio propio), siente ahora la licencia de integrar más clásicos a sus shows y llevarlos ante cualquier público.



Cultura

En Twitter: @CulturaET