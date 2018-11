Shakira encontró El Dorado en Bogotá

Por fortuna para los cerca de 30 mil asistentes al concierto de cierre de El Dorado World Tour de Shakira, en Bogotá, la lluvia de la tarde cesó horas antes de que la cantante barranquillera subiera al escenario de la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, a las 8:45 de la noche.

Soportar la lluvia haciendo fila en las horas previas fue un tributo más del público a su estrella. Shakira compensaría ese último sacrificio con creces no solo con su voz e inconfundible baile, sino también con sus lágrimas de emoción ante un público que prometió no olvidar nunca.



Antes fue la espera: una fila de gente forrada en plástico impermeable. La emoción de llegar a la tarima y ver listos instrumentos y pantallas circulares, con la sugerencia de usar la etiqueta #ShakiraenBogota. El reloj corría y el escenario iba llenándose. Se sabía que el abrebocas sería la presentación del grupo Systema Solar –que muy puntual comenzó su actuación a las 7:25–. Cuando los teloneros se despidieron, bastante gente seguía luchando por abrirse paso hacia el escenario.

Algunos tuvieron inconvenientes, otros se desahogaron vía redes sociales por problemas con la logística, no querían perderse ni un minuto del 'show' de la colombiana que venía de darle la vuelta al mundo en 53 conciertos.



Cerca de las 8:30, en un momento en que los asistentes creyeron que iba a comenzar, las luces se apagaron y dieron paso a una primicia que la cantante reservaba para los asistentes al último concierto de su gira: el estreno del video de la canción Nada, del álbum 'El Dorado'.



Shakira apareció en escena a las 8:45, en medio de la proyección de fotos de su infancia y juventud. Con sonidos electrónicos sonó su versión 2018 de la canción 'Estoy aquí', uno de sus primeros éxitos. Sin pausa, la canción de pronto se convirtió en 'Dónde estás corazón', a manera de mosaico. A lo largo de la presentación, Shakira les regalaría a sus 'fans' otros popurrís.



El comienzo discotequero cobijó además los aullidos de 'Loba', canción en la que una Shakira encadenada se libera para compartir con el público el ambiente de fiesta ‘tecno’.

La cantante se cambió varias veces de vestuario. Foto: Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO

“Mi Colombia, ¡qué emoción estar por fin aquí, en mi tierra, en nuestra última noche de esta gira! –dijo–. Pero es motivo de felicidad, porque llegamos juntos al final de este camino que comenzó hace varios meses y concluye justo aquí, lo que empezó aquí”.



“El Dorado ha sido una carrera de obstáculos hasta ahora –agregó–, pero si pudimos llegar a la meta es por ustedes. En estos meses he descubierto la amistad y el cariño que me han dado. Son mi tesoro. Y después de buscar y buscar y buscar, por fin he encontrado El Dorado”.



Después cantó 'Nada' y 'Perro fiel' (alternando con la grabación de Nicky Jam en video. Usó el mismo recurso en otros temas que originalmente grabó a dúo con artistas como Maluma, Alejandro Sanz y Carlos Vives). El repertorio reunió los éxitos de su trayectoria: la cadenciosa 'Underneath Your Clothes', 'Me enamoré' –dedicada al padre de sus hijos, Gerard Piqué–, en el que luces y fuegos artificiales se tornaron rojos, como los corazones que emergían en video. En su balada pop 'Inevitable', la cantante abrazó la guitarra. Y en 'Chantaje', su dueto con Maluma, animó al público a hacer el coro con ella.



Shakira hizo varios interludios con cambios de vestuario. En un momento en que los fans llevan en su celular la lista en orden de las canciones del 'show', su intención era cantar con ella, bailar las coreografías que la artista asoció con cada hit a través de sus videos, además de apreciar el nuevo ropaje musical que les da a sus clásicos en vivo. La sorpresa se consiguió en la conjunción de los elementos en la puesta en escena. En eso, el concierto fue, como ella misma lo diría, de los mejores que ha presentado.

Así fue el concierto de Shakira en Bogotá La cantante barranquillera Shakira volvió a Bogotá y deleitó a mas de 30 mil fanáticos que corearon sus mejores canciones. Imágenes del concierto de la barranquillera.

La introducción de 'Suerte' fue un video alusivo a la tradición muisca: Chiminigagua y Bachue como símbolo del origen. Y en esa canción (que marcó su tránsito del mercado latino al anglo), Shakira –vestida como odalisca, de dorado y negro– evidenció, mediante sonidos y puesta en escena, la confluencia de culturas que influyeron en ella: tambores afrocaribes al comienzo, sonidos andinos y el baile árabe de sus ancestros. Todo esto bajo una lluvia de confeti dorado.



La lista siguió con 'Tú', 'Amarillo', de nuevo tocando la guitarra, con un traje distinto, 'La tortura' y 'Antología': “Una canción que escribí en Bogotá a los 17 años”, dijo. Quizás recordando los años en los que tocaba puertas, quizás porque la gira terminaba –como dijo antes–, donde todo había comenzado, Shakira dejó fluir sus lágrimas. Fue un momento que se salió de todo cálculo y toda playlist. Después, muchos confesarían que no pudieron más que llorar con ella.



“Te quiero, Colombia, siempre voy a recordar este momento”, dijo con la voz quebrada.

Un nuevo y más largo interludio indicó que venía el cierre. Shakira pasó de la suave 'Toneladas' al baile de 'Hips don’t Lie', en el que bajó de la tarima para acercarse al público, aún la abrazaban sus fanáticos cuando uno de sus cantantes le recordó a la gente: “Colombia: ¡ella es tuya!”.



“Bogotá, Colombia, ¡qué manera de decir hasta luego!”, dijo ella en otro instante brillante, cerca de las 10:30, y señalando a sus padres, les dijo: “Mami, papi, ¡lo logramos!”.



Se despidió diciendo: “Gracias por haber hecho posible El Dorado, porque lo han hecho brillar más que el oro. Me han dado la mejor gira de mi vida. Eso jamás lo olvidaré”.



La canción final fue 'La bicicleta', en la que recorrió de un extremo al otro el escenario reiterando su amor por el país. Con esto y una final se dio por terminado El Dorado World Tour de nuestra superestrella.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO

@Lilangmartin