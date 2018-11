Miles de personas vibran con concierto de Residente en Bogotá

En pocos minutos, en el escenario del Centro de Eventos Autopista Norte estará el rapero puertorriqueño Residente, en su primer concierto como solista en Bogotá.



El evento estuvo en un supuesto peligro de no llevarse a cabo luego de la polémica que se desató cuando Residente invitó a los estudiantes al escenario diciendo: “Ese día la tarima será de los estudiantes que la juegan inteligente".

Al respecto, el mánager Fernán Martínez se pronunció diciendo: "¿Qué pasaría si Carlos Vives o cualquier otro artista colombiano se mete de agitador incendiario en la política interna de otro país?".



Luego corrió el rumor de que la Cancillería había recibido cartas pidiendo impedir el concierto. Pero estos se pronunciaron aclarando que no tomarían ninguna posición. Ahora, el concierto es una realidad.



Durante una hora, el rapero colombiano Ali A.K.A Mind hizo que los asistentes corearan frases como: "Colombia quieres educación" o "Viva el paro nacional". Tras la presentación del colombiano, los asistentes esperaron a Residente cantando consignas de las marchas estudiantiles.



Siendo las 10: 25 p.m., los músicos salieron al escenario y dos minutos más tarde el rapero salió con la letra de "Somos anormales", uno de los sencillos del álbum Residente.



"No vengo acá a joder, pero quiero que se eduque el que no está educado. E invito a todos los artistas del mundo a que opinen sobre la educación en mi país", con esas palabras saludó Residente a su público.



CULTURA