Tras el anuncio oficial del regreso de RBD, banda que marcó a toda una generación a principios de los 2000, se ha especulado demasiado acerca de los conciertos, boletería, venues, etc.



Y, aunque por ahora el grupo no ha dicho mayor cosa, algunas cuentas especializadas en eventos de este tipo lograron averiguar algunas pistas.

El anuncio de un reeencuentro

La noticia que los adolescentes del 2000 tanto esperaban llegó este lunes en horas de la mañana. Después de que los integrantes del grupo y protagonistas de la telenovela ‘Rebelde’ Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez pusieran el logo de RBD como foto de perfil, se unió Dulce María, quien interpretó a Roberta.



Esta integración causó especial alegría, pues ella no había asistido a los últimos encuentros del grupo. Sin embargo, en esta ocasión sí estará y lo confirmó al publicar un video en el que aparece junto a los demás miembros. Todos, visiblemente emocionados, compartieron que el 19 de enero habrá un anuncio y los fans deberán “preparar sus corbatas”.

¿Qué pasará el 19 de enero de 2023?

No hay mayor certeza, pero todo apunta a una gira de conciertos por Latinoamérica primordialmente. Aunque no se descarta España, pues fue allí donde tuvieron su show de despedida hace 14 años.



Entre los países por los que pasarán destacan México, por supuesto, Brasil y Colombia, pero el anuncio vendría más adelante. ‘MusicTrends Col’, cuenta especializada, reveló que las fechas saldrían por grupos y que “es muy probable que las de Colombia no salgan en el primero”.



Ojo: eso no significa que no vengan ni que no salgan en 2023. Todo parece apuntar a que los fans de la agrupación se darán cita tanto en Medellín como en Bogotá en 2024, pero las boletas serán puestas a disposición del público antes de ese año.



Puede registrarse en la página soyrebelde.world para recibir actualizaciones. Foto: Captura de pantalla: soyrebelde.world

Muchos de ellos ya están listos para cantar a todo pulmón temas como ‘Ser o parecer’, ‘Inalcanzable’, ‘Nuestro amor’ y, por supuesto, ‘Rebelde’.

