¿Va a asistir al concierto de Quevedo en Bogotá?: conozca horarios y recomendaciones

Este sábado, 20 de enero, Bogotá recibirá en el Movistar Arena al cantante y compositor español, Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo, quien traerá su tour 'DQE' a la capital colombiana.



La empresa organizadora del evento, Páramo Presenta, compartió por medio de sus redes sociales cuáles serán los horarios del concierto, las recomendaciones y otros datos importantes. Le contamos lo que debe saber.



'Columbia', 'Punto G' y 'Vista al mar' son algunos de los éxitos del cantante que ha revolucionado la industria de la música urbana. Además, ha colaborado con grandes artistas de talla mundial, como Karol G, Mora, Feid, Yandel, Anuel AA, Duki, Jhayco y Bad Gyal.



Quevedo sacó su último álbum a principios de 2023, bajo el nombre 'Donde quiero estar', que son las siglas de la gira 'DQE' que lo traerá en unas pocas horas al territorio nacional.



De esta manera, cantará canciones que mezclan el dembow y el reguetón. Además de algunos de sus antiguos éxitos.

Quevedo colaboró con artistas colombianos como Karol G y Feid. Foto: Instagram: @quevedo.pd

Horarios del concierto de Quevedo en el Movistar Arena

Páramo Presenta reveló el horario de la apertura de puertas, presentación del telonero y del cantante español:



- Apertura de puertas: a las 7:00 p. m. el Movistar Arena, ubicado en la Dg. 61 C #26-36 abrirá sus puertas para las personas interesadas en comprar productos y tomarse fotos.

- Presentación del telonero: el DJ Tornell se presentará sobre las 8:00 p. m.

- Quevedo: finalmente, el cantante español saldrá al escenario sobre las 9:30 p. m.

Recomendaciones y aspectos a tener en cuenta para el concierto

Por otro lado, la organizadora del evento también informó de una serie de recomendaciones para los asistentes del concierto:



- Para la llegada al Movistar Arena, se recomienda el uso de medios de transporte masivo, como TransMilenio. Esto debido a que la única opción para guardar el vehículo es el parqueadero norte del estadio El Campín.

- No se tolerará ningún tipo de discriminación o acto de violencia contra cualquier asistente.

- Al momento del ingreso, no será permitida ningún tipo de arma, pólvora, humo, polvos o gases peligrosos. Esto a través del registro corporal y el escaneo con los equipos apropiados.

- Tampoco será permitido el ingreso de objetos corto-punzantes, contundentes o en vidrio ni cámaras profesionales, sombrillas o 'selfie stick'.

- Finalmente, no será permitido el ingreso de bebidas o alimentos.

¡Este sábado hay candela en Bogotá! Empezamos con @TORNALL1 y su misión de activar la danza, seguimos nuestra noche junto a @pedrodquevedo y el remate se los dejamos a uds. Atentos a horarios y recomendaciones, nos vemos el sábado sin falta. 🥵 pic.twitter.com/6cJCf3edTu — Páramo Presenta (@paramo_presenta) January 18, 2024



