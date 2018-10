Valentina Lisitsa, la pianista clásica que es una estrella en YouTube

Ya sea con una cámara colgada a su cuello, que graba sus manos mientras interpreta la 'Sonata para piano no. 17' de Beethoven, o encuestando a sus espectadores para que determinaran que temas iba a interpretar en su debut en el Royal Albert Hall de Londres, la pianista Valentina Lisitsa ha buscado la forma de conectar su éxito digital con la música clásica.



La ucraniana es una estrella en plataformas como YouTube, en la que tiene cientos de miles de suscriptores y su video más visto, el tercer movimiento de la sonata 'Moonlight' de Beethoven, tiene 32 millones de reproducciones.

Pese a ese éxito digital, Lisitsa sigue teniendo una agenda copada de presentaciones en varios países. Este martes, por ejemplo, se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, un escenario que ya visitó hace seis años.



“Es difícil para mí acordarme; recuerdo el teatro, recuerdo que me pedían que volviera, pero francamente tengo pocos recuerdos porque literalmente estoy tocando cada noche –dice la artista sobre aquel debut en Colombia–. Ahora estoy en Río de Janeiro, donde voy a tocar mañana, y antes estuve en Praga, en Estambul, en Estados Unidos. Hay constante movimiento”.

La pianista, que es una reconocida intérprete del repertorio romántico, especialmente de Rachmaninoff, tiene preparado un programa para Bogotá con piezas de Maurice Ravel, Modest Mussorgsky y Tchaikovsky.



De este último, la artista interpretará la 'Gran sonata' y la suite de 'El cascanueces', el clásico ballet con coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, para el que Tchaikovsky compuso la música original.



Esta es una pequeña muestra de la amplia obra del ruso, que según ella es uno de los compositores más populares, aunque su trabajo completo no ha sido tan explorado.



“Para piano estamos familiarizados con sus famosos conciertos para solos, hay de pronto uno o dos trabajos que son más o menos conocidos por la audiencia general, pero la mayoría de su repertorio es completamente desconocido. Así que fue un descubrimiento para mí y una vez que empecé a sumergirme en ese trabajo quedé totalmente asombrada”, asegura.

Por otro lado, Lisitsa acaba de finalizar un proyecto para el que grabó los trabajos completos de solos de piano del ruso. El álbum se lanzará en noviembre para conmemorar el aniversario 125 de la muerte de Tchaikovsky.



“Al principio estaba reacia a hacerlo, y me preguntaba ¿qué voy a hacer?, ¿voy a tocar Tchaikosky o no? Pero al final del proyecto sentía que podía tocarlo por el resto de mi vida, porque es tan maravilloso, tan variado; además en una maestría, en términos de cómo escribir para piano, en términos de la carga emocional”, asegura.



La otra pieza destacada de su presentación en Bogotá será la suite 'Gaspard de la nuit' de Ravel, el creador del famoso bolero que lleva su apellido.



“Nadie ha logrado creer los colores para piano como él y Debussy. 'Gaspard de la nuit' es considerada una de las piezas más difíciles de tocar en el piano, no solo por la cantidad de notas o la velocidad, sino por su asombroso paisaje de sonidos, que es casi como un efecto visual que podrá ver la audiencia”, asegura Lisitsa.



Además de esa agenda de conciertos internacionales, Lisitsa también está alimentando constantemente su canal de YouTube con numerosos videos de obras de compositores como Chopin, Bach, Schubert y Scriabin, por mencionar a algunos.

A pesar de haber encontrado esa conexión entre el mundo digital y la música clásica, para la artista son dos experiencias diferentes. De hecho, plantea el símil con el trabajo de los actores que hacen cine pero no dejan de lado el teatro.



“Cuando haces presentaciones en vivo, tanto tú como la audiencia saben que ese momento es único, no importa que se grabé con alta fidelidad, o con los mejores micrófonos, nunca se capturará la emoción, el sentimiento y la interactuación entre el público y el artista que se da en el momento en vivo”, asegura.



Más allá de marcar esa diferenciación, Lisitsa remarca que la llegada de las redes sociales y las posibilidades que brinda el ‘streaming’ han logrado no solo generar un nuevo público sino espectadores más sofisticados.



“Cuando la gente va a los conciertos está mejor educada y preparada, el nivel de la audiencia realmente está mejorando... Tenemos un nuevo público que está llegando gracias a las redes sociales, todo el mundo estaba preocupado hace 20 años, decían que la música clásica estaba muriendo porque no teníamos nueva audiencias. Y ahora el interés está creciendo”, finaliza.

¿Dónde y cuándo?

9 de octubre, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 377-9840. Boletas desde 40.000 hasta 150.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En twitter @YhoLoaiza