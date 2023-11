Pablo Alborán regresa a Colombia con su gira la cu4rta hoja

“Este es un disco más positivo que salió a raíz de todo lo que hemos vivido en pandemia. Ahora volvemos a vivir, a estar conectados y a estar otra vez cerca”, afirma Pablo Alborán sobre 'La cu4rta hoja', su sexto álbum y que le da nombre a su más reciente gira con la que se presentará este 3 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

"Es un disco positivo, porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas; tú eres la cuarta hoja", recalca Alborán, un eterno enamorado que sabe cantarle a la vida y a las ausencias.



Además, el artista malagueño llega luego de sus nominaciones a los Latin Grammys en cinco categorías este año: Canción del año, Mejor canción pop, Grabación del año, Mejor álbum Vocal pop y álbum del año La cu4rta Hoja.



Alborán, que lleva acumuladas más de 20 nominaciones a los Latin Grammy en toda su carrera, nunca ha conseguido llevarse una casa.

Pablo Alborán Foto: Warner Music Colombia

Todas las canciones de ‘La Cuarta Hoja’ están compuestas por Pablo Alborán en algunas incluye colaboraciones de artistas como María Becerra, Leo Richie, Aitana y Alvaro de Luna y Carín León.



“Hemos podido hacer colaboraciones con gente que no tiene nada que ver ni conmigo ni entre ellos y, sin embargo, hemos encontrado un lugar común donde pasarlo bien”, expresó el artista.



Para Alborán este disco es más orgánico, libre y emotivo. "Tenía un objetivo claro: no pensar demasiado, hacer música y disfrutar haciendo lo que me gusta”, afirmó.



Y si bien la pandemia obligó al artista a migrar a escenarios más pequeños como los teatros encontró un encanto especial y esa comunicación directa con su público. Ahora su gira mundial que se abre a grandes escenarios tiene una connotación especial y no deja de ser íntima y emocionante.

‘Solamente tú’ fue uno de los sencillos que catapultaron la carrera del cantante malagueño Pablo Alborán. Foto: Cortesía Warner

Sobre el concierto en Bogotá

La duración del concierto será de un poco más de horas, por lo que, además de mucha intimidad, estarán cubiertas de baile, espectáculos, luces, color y emoción.



“Va a ser una gira bastante movida, mi idea es que disfrutemos a muerte de este sueño, que para eso estamos aquí”, añadió Pablo Alborán a Radio Televisión de España.



Con 33 años, Pablo Alborán demuestra una madurez dentro y fuera de los escenarios.



Una gira que llegará a México, Buenos Aires, Costa Rica, Chile, Sallvador, Panamá y por supuesto, Colombia en una única presentación en el Movistarr Arena el próximo 3 de diciembre, en la que Pablo alborán no solo tocará los temas de su más reciente producción sino sus obligados éxitos como: Solamente tu, Saturno, Dónde está el amor, El mismo aire y Amigos.



REDACCIÓN

EL TIEMPO