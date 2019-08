Disfrute de la ópera con un nuevo enfoque

Adriana Rojas tiene claro en su memoria el recuerdo de su padre leyéndole un cuento y actuando para enfatizar la intensidad de la historia. Esa imagen fue el referente para que años más tarde, Rojas creara un formato operático con un particular elemento, un narrador que le contara a la gente los detalles de las arias que los solistas van a interpretar.

Así nació 'Ópera quanta', una puesta en escena que se alimenta de clásicos pasajes del género lírico y empezó presentándose en espacios no convencionales para este tipo de espectáculo, como el centro comercial Hayuelos.



“El rol del narrador es absolutamente valorado por la gente; es impresionante porque la gente siente que de forma sencilla le cuentan lo que pasa y que no hay pretensiones de que tiene que saber algo especial, que tiene que ser erudita sobre tal tema para poder entender y disfrutar”, explica Rojas, directora creativa del Club de Música.



Según Rojas, este tipo de presentaciones han servido para atraer públicos que no acostumbraban acudir a la ópera o la zarzuela. Y es que además de 'Ópera quanta', el Club de Música también realiza el llamado 'Súbito lírico', en el cual los solistas hacen apariciones sorpresivas en eventos privados.



Luego de esas experiencias, el siguiente paso era colonizar nuevos espacios. Por eso, el formato de 'Ópera quanta' llegará el miércoles y el jueves al teatro Patria, con dos recitales especiales en los que el narrador será el escritor Andrés Ospina.

“Vamos a irnos ahora a los teatros para poder estar no solo en el evento privado de una empresa sino que cualquier persona pueda venir y conocer este talento, pueda venir a ver el trabajo que están haciendo estos profesionales”, asegura Rojas.



El recital del miércoles será protagonizado por la soprano Viviana Rojas y el tenor Andrés Agudelo, acompañados por la pianista cubana Beatriz Batista. “Vamos a hacer música de cámara, son piezas escritas en versión solamente para piano y canto, entonces también será un ambiente bastante íntimo”, asegura Rojas.



El jueves se realizará una antología de ópera, en la que se interpretarán reconocidos pasajes del género. La presentación será protagonizada por los solistas Erwin Barrera, Diana Muñoz, Juan Camilo Acuña, Juan Carlos Duque, Nancy Huerfáno, además de Rojas y Agudelo, quienes estarán acompañados por una orquesta de cámara de seis músicos.

"Para nosotros es un formato que al facilitarle el contenido al público también logra que se expanda y se lleve a otras audiencias. Mucha gente empieza a llamarlo a uno, empieza de verdad a haber una ola de tanto interés que incluso llegamos a espacios no convencionales como la sala de una casa”, cuenta Barrera.



Por su parte, Rojas dice que las piezas que se interpretarán se escogen teniendo los participantes, pues no todos interpretan el mismo repertorio. “Buscamos obras que sean cercanas a la gente, que sean conocidas a través de películas u otros medios para que sean fácilmente identificadas. También tenemos una línea que cuenta una historia a través de las piezas”, afirma.

¿Dónde y cuándo?

21 y 22 de agosto, 7 p. m. Teatro Patria. Carrera 7 con 106, esquina. Boletas: para el 21 de agosto, 50.000, 60.000 y 70.000 pesos; 22 de agosto, 60.000, 70.000 y 80.000 pesos. Informes: www.elclubdemusica.com.



CULTURA