El flamenco pop de Niña Pastori regresa a Bogotá

Hace 12 años, Niña Pastori ya tenía una década de carrera. Sin embargo, era una recién conocida para el público de este lado del mundo, que llegaba a los escenarios con una carta de presentación ideal: la gira de Joyas prestadas, un disco de canciones reconocidas de grupos o artistas iberoamericanos llevadas al terreno del flamenco.

Las críticas de los puristas del género típicamente español les llovían como púas a unos ritmos que cada vez conquistaban más público que abarrotaba los escenarios y vendía copias de álbumes en grandes cantidades.



“Cuando alguien destaca o da un poco la vuelta, es normal que se den distintas opiniones y que los puristas sientan un poco de miedo a que se pierda este estilo, pero el tiempo es el único juez en esta vida, y el artista tiene que demostrar con los años y afincarse para poder seguir en esto. Sigo estando aquí, que es lo que más me gusta hacer y es lo que más disfruto”, cuenta Pastori en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

Sus bulerías están de regreso. Bogotá será el escenario de otra de las giras de María Rosa García –la misma Niña Pastori–, que vuelve con Bajo tus alas, su más reciente trabajo musical, en el que nuevamente el pop y el flamenco son la columna vertebral de unos temas escritos por ella y su esposo, Julio Jiménez Borja (conocido como Chaboli). Para buena parte de la prensa especializada, este es el trabajo de mayor nivel de la artista, nacida en Cádiz hace 41 años.



“Es un disco con el sello de Niña Pastori y el flamenco que me apasiona, pero siempre con el aire de otras músicas, cercano al pop. Pero pienso que el mejor momento musical siempre está por llegar porque uno mejora con cada disco y con cada proyecto que uno empieza. Tengo 41 años y me siento con mucha más fuerza, con las ideas más claras en todo sentido. Salgo al escenario y soy una artista con más experiencia, y eso se nota”, cuenta.

Bajo tus alas incluye duetos con tres de las jóvenes figuras más importantes del pop español: Pablo Alborán, Vanessa Martín y Manuel Carrasco, además de una colaboración con la agrupación venezolana Guaco.



“A los artistas que están empezando les digo que son muy importantes la ilusión y las ganas, el entusiasmo por lo que uno hace, y el respeto a los músicos, a los creadores, a los artistas, a los que componen, un respeto absoluto”, expresa Pastori, que siempre ha demostrado su amplitud musical al compartir con artistas más jóvenes, como la interpretación en vivo de Cuando te beso, con Rosalía.

“Pienso que es muy bonito lo que está haciendo –dice Pastori sobre Rosalía–. Tener presente su raíz, el flamenco, y su tierra en su sello musical, para mí es una satisfacción. Que una artista como ella esté dando a conocer este género me hace sentir muy orgullosa porque me acuerda de dónde vengo yo y cómo empecé a fusionar”.



Para su espectáculo en la capital, la cantante española incluirá temas de Bajo tus alas, como La mudanza, La habitación o Desde la azotea, y los clásicos de su repertorio Cuando nadie me ve y Cuando te beso.



“A mí me encanta la emoción que genera el flamenco aquí. La magia de la música es poder conseguir esto, gente a la que en el otro lado del charco le gusta este género, que lo sientan como yo, que lo disfruten, eso me llena de orgullo y de satisfacción. Es uno de los regalos que te ofrece la música, cuando te enteras de que a miles de kilómetros no solo les gusta lo que tú haces, sino que hasta la bailan, y lo hacen muy bien”, puntualiza.

A los artistas que están empezando les digo que son muy importantes la ilusión y las ganas, el entusiasmo por lo que uno hace, y el respeto a los músicos FACEBOOK

TWITTER

CULTURA@CulturaET