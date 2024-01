¿Es fanático de Nick Carter?: su concierto en Bogotá se aplaza y tiene nueva fecha

El cantante Nick Carter (actualmente en Backstreet Boys la banda que lo consolidó) había anunciado su presentación como solista en Bogotá, en un show intimo, este viernes 12 de enero en el Teatro Astor Plaza.

Sin embargo, a través de un comunicado, que dice "por decisión del artista", se aplaza la segunda parte de su gira Who I am.El artista pasaría por México, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia a principios de este 2024.

Nickolas Gene Carter (Jamestown, Nueva York, 28 de enero de 1980)1​ es un cantante estadounidense, miembro del grupo pop Backstreet Boys desde 1993. A partir de 2002, Carter ha lanzado tres álbumes en solitario, Now or Never, I'm Taking Off y All American durante los descansos entre horarios de Backstreet Boys, y una colaboración con Jordan Knight titulada Nick & Knight.



Ha hecho apariciones ocasionales en televisión y protagonizó sus propios reality shows, House of Carters y I (Heart) Nick Carter. Ganó fama a mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2000 como ídolo adolescente.



Carter ha declarado que tiene una pasión por el medio ambiente y sus océanos. Ha trabajado con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA) y la Red de Acción de Arrecifes de Coral (ICRAN). También ha presionado por estas causas en Capitol Hill.



Carter interpretará canciones de los BackStreet Boys que lo dieron a conocer, además de sus temas como solista, entre otros Made of Us y su más reciente lanzamiento, que presentó el pasado 31 de diciembre, Never Break My Heart (Not Again).

Pero no hay que angustiarse: Nick Carter confirmó que el concierto en Bogotá solamente cambia de fecha y se realizará el próximo 12 de marzo en el mismo teatro.



Quienes ya habían adquirido sus boletas para el espectáculo del viernes podrán usarlas en la nueva fecha programada.

Más noticias

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

@CulturaET