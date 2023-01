NCT 127 es uno de los grupos más grandes de la escena musical coreana en la actualidad. Siendo parte de SM Entertainment cada uno de sus integrantes (son nueve) ha entrenado en baile, composición, canto y hasta se han arriesgado en la producción, y sus coreografías han marcado un sello.



Desde que debutaron en julio de 2016 con el single ‘Fire Truck’ se han posicionado cada vez en puestos más altos de las listas coreanas y con su debut en Estados Unidos (de la mano de la versión en inglés de ‘Regular’) se abrieron paso también en ese mercado, pero ahora le apuestan a Latinoamérica con su tour NEO CITY: THE LINK.

Un poco de su historia

NCT 127 en realidad significa Neo Culture Technology y los dígitos corresponden a la longitud de Seúl, capital de Corea del Sur. Pero no todos los integrantes son coreanos, pues Johnny es de Chicago, Mark de Toronto y Yuta de Osaka.



Dentro de sus éxitos se encuentran canciones como ‘Lemonade’, ‘Cherry Bomb’ (con la que obtuvieron su primer premio en un show musical), ‘Sticker’ y la más reciente: ‘2 Baddies’.

¿Qué esperar del show?

El anuncio de que vendrían a Colombia llegó a finales de 2022 y rápidamente sus fanáticos se unieron para hacer de su visita una inolvidable experiencia. La venta de boletas ha sido un éxito y estando cerca de cantar un sold out en el Movistar Arena crece la esperanza de que cada vez más grupos de esta talla vengan al país.



Recordemos que el público colombiano ya ha tenido la oportunidad de presenciar shows de Kard y Dreamcatcher, por mencionar un par de grupos de k-pop, pero es la primera vez que uno que hace parte de las principales compañías de Corea del Sur pisa el territorio nacional.



Y es que en la actualidad ya cuentan con más de 3,9 millones de oyentes mensuales de Spotify, más de 14,8 millones de seguidores en Instagram y más de 8,6 millones de seguidores en Twitter (sin contar los que reúnen en sus cuentas personales).



Hasta donde se sabe, su espectáculo desplegará una de las puestas en escena más llamativas que alguna vez se haya montado en el recinto y el setlist no solo se compone de las canciones principales de sus álbumes, sino que habrá presentaciones especiales de los miembros con temas individuales y las respectivas subunidades. Por ejemplo, se espera que Johny, Taeyong, Yuta y Jaehyun presenten ‘Run back to you’, pista derivada de uno de los videos del predebut.



Aunque Haechan, el miembro más joven del grupo, esta vez no pudo acompañarlos por motivos de salud, sus seguidores están listos para contagiar de la mejor energía al resto de los integrantes.



Adicionalmente, prepararon varios fan projects, entérese aquí de cuáles son:

🇨🇴 NEO CITY IN COLOMBIA



— OUR LINK👇👆🌱 | PROYECTO #1



¡Iniciamos con los proyectos!

Esperamos que te guste, contamos con tu participación.



Queremos darle a los chicos una bonita bienvenida y despedida durante el show, por ello este proyecto consta de 3 momentos pic.twitter.com/jhuQZ8AMEa — NCT Colombia|🇨🇴 Proyectos (@NCTCol_Proyect) January 9, 2023

| 🇨🇴 NEO CITY IN COLOMBIA |



— MAKING A WHITE NIGHT 🤍🌃 | PROYECTO #2



¡Que el 25 de enero del 2023 sea la noche más blanca del Neo City! pic.twitter.com/VawI95oFyN — NCT Colombia|🇨🇴 Proyectos (@NCTCol_Proyect) January 10, 2023

| 🇨🇴 NEO CITY IN COLOMBIA |



— LINK WITH COLOMBIA 🇨🇴 | PROYECTO #3



¿Adivina qué?



Después de saber que no habrá problema alguno, podemos llevar a cabo el proyecto que muchxs de ustedes nos estuvieron comentando 💚



¡Crearemos la bandera de Colombia en el Movistar Arena... pic.twitter.com/o44jg0Tyzq — NCT Colombia|🇨🇴 Proyectos (@NCTCol_Proyect) January 15, 2023

Merch oficial

Quienes compraron boletas de la localidad Platea VIP tienen la oportunidad de reclamar mercancía del grupo en el Movistar Arena. En un comunicado oficial emitido por Tu Boleta informaron que “la entrega de este merch estará disponible desde la apertura de puertas (5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.) y el personal autorizado para entregarlo estará uniformado con chaquetas negras de Ocesa”.



Los puntos de ingreso para Platea VIP son las puertas 2, 5 y 8.



Este kit consta de una photocard, un lanyard y un laminado conmemorativo. No obstante, “por cuestiones ajenas a la organización” los pines no llegaron a tiempo, por lo que en días siguientes se entregará información oficial al respecto.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS