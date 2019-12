Concierto de Navidad en el Movistar Arena 

Con el cantante y compositor argentino Diego Torres como invitado especial, se llevará a cabo este 4 de diciembre el Gran Concierto Davivienda de Navidad, en el Movistar Arena de Bogotá.

Serán más de 200 artistas y el espectáculo incluye a la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia y el coro de Misi Producciones, dirigidos por el productor colombiano Julio Reyes Copello, varias veces ganador del Grammy, tanto anglo como Latino.



Será un concierto de villancicos como Noche de paz, Campana sobre campana, y clásicos navideños como Jingle Bells, I Want to wish you a Merry Christmas. Igualmente, habrá espacio para temas que den esperanza.



El concierto será este 4 de diciembre a las 8 p. m. en la carrera 30 con calle 63. Boletas en tuboleta.com.