Este viernes Nahuel Pennisi tendrá su primer concierto en Colombia

Este viernes 17 de mayo se estará presentando en el Teatro Colsubsidio, por primera vez en concierto en el país, Nahuel Pennisi, el músico argentino nominado a tres Latin Grammy (uno, por su álbum debut titulado “Primavera” y dos por el álbum “Feliz”) y quien se dio a conocer en Colombia con su colaboración en la canción ‘Porque nadie sabe’, de Fonseca.

La grandeza de este músico no reside en su habilidad y técnica única de tocar guitarra, en su oído absoluto que le permite identificar o interpretar perfectamente afinada una nota sin necesidad de otra de referencia o en su amplio rango vocal. Claro, estas características no son menores, ni mucho menos despreciables; son propias de un prodigio y de un músico que ha dedicado su vida al estudio y práctica del arte.



La belleza y grandeza de la música de Pennisi reside, en parte, en ser una apuesta arriesgada caracterizada por el folclore, con letras elaboradas y profundas que retratan, que conectan con los sentimientos y sueños que todos en algún momento de la vida tenemos. Además, Pennisi conserva la cercanía y sencillez en el trato con su público a pesar de los reconocimientos, logros y habilidades que han labrado su carrera musical.

Su historia

“Soy hijo de músicos y, por consiguiente, en mi familia siempre se respiraba música. Hay una cosa muy chistosa de cuando yo era pequeño. Como tantas personas que iban a mi casa eran músicos, yo llegué a pensar que todo el mundo tocaba algo. Entonces, llegaba alguien que no tenía nada que ver con la música y yo le preguntaba ‘¿qué tocás?’ y me decían ‘no, nada’. Eso fue muy chistoso, pero también muy lindo por todo lo que significaba la música para mí”.



Con esta anécdota, Pennisi retrató en entrevista con EL TIEMPO el ambiente de su hogar y lo que sería la semilla para que a los cuatro años se interesara por el bajo, instrumento con el cual empezó a desarrollar su técnica única. La razón, explica él, fue que para tocar el bajo lo acostaba, ya que era muy pequeño para sostenerlo.



“A los siete u ocho años ya no tuve más el bajo porque me lo robaron y ahí empecé con la guitarra. A mis nueve años, mi mamá dirigía el coro de una parroquia, entonces, con ella, siempre hacíamos las segundas voces. Así empecé a desarrollar mi oído musical”.



A los 16 años, decidió arriesgarse a tocar en la calle y así empezó su carrera artística que ha dado como fruto dos álbumes (Primavera y Felicidad), hacer colaboraciones musicales con grandes artistas tales como Niña Pastori, Pedro Aznar, Noel Schajris, Belinda, entre otros; y hasta llevar su música al escenario de los Grammy Latinos.

Sobre ese momento, el músico Pennisi: “era chistoso porque me transpiraban las manos y estaban frías; medio raro, pero era por la misma adrenalina de imaginarme hace ocho o nueve años tocando en la Calle Florida y, de repente, estar con la guitarra frente a toda la gente de la Industria. Yo sentía que el alma con la que yo tocaba en la calle se transportaba a los Grammy”.

¿Dónde y cuándo?

El concierto será este viernes 17 de mayo a las 8:00 p.m. en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez (Calle 26 #25-40), en Bogotá. El precio de la boleta está entre 77.000 y 165.000 pesos sin contar con los descuentos de hasta el 60 por ciento que puede obtener ser afiliado a Colsubsidio u otros descuentos por ser estudiante o de la tercera edad. Más información en www.primerafila.com.



NICOLÁS CORTÉS MEJÍA

ELTIEMPO.COM