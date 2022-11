La serie de errores que se cometieron con las personas que compraron sus boletas para el concierto Súbete a mi moto tour, de Menudo, que se iba a realizar en Bogotá el 26 de noviembre, empezó por no avisar, por parte de los organizadores, que la Secretaría de Gobierno del Distrito no les había dado los permisos para la realización del evento.

Según la entidad, el 17 de noviembre pasado le informaron a Carolina Gómez Enterteinment, empresa a cargo del espectáculo en Bogotá, que “desde el 17 de noviembre se negó el permiso para ‘Súbete a mi moto tour’, los empresarios nunca subsanaron los inconvenientes ni radicaron los requisitos faltantes. El show no tiene permiso de Alcaldía y por ende no se puede hacer. Desde hace 9 días los realizadores lo sabían”, tuiteó el secretario de Gobierno del Distrito, Felipe Jiménez Ángel, en la noche del 26 de noviembre.



Aun así, periodistas de varios medios digitales fueron convocados en la mañana del sábado para estar en el aeropuerto, a la hora de la llegada de los exintegrantes de Menudo a Bogotá.

(Tal vez pueda leer: Concierto de Menudo nunca tuvo permiso de la Alcaldía: ¿quién responde?)



Uno de ellos fue Fabio Andrés López, director y periodista del portal estiloe.com.co, quien le contó a EL TIEMPO que tuvieron que esperar varias horas la llegada del grupo y que a su arribo, solo pudieron tomar algunos saludos, porque los ex Menudo debían ir al hotel.

Facebook Twitter Linkedin

Comunicado del Centro de Eventos Calle 13. Foto: Archivo particular

“Luego, sobre las 5 p. m. llegó el comunicado de Cafam, avisando que el concierto no se realizaría allí porque los empresarios no cumplieron la documentación”, dijo y agregó que, inmediatamente, Carolina Gómez Enterteinment puso en sus redes que el evento se trasladaba al bar Mezcal, en el norte de Bogotá.



Confiando en esa publicación, López lo publicó en sus redes y “minutos después, por interno, las personas de Mezcal Cantina me contactaron para decirme que ellos no tenían nada que ver con el concierto. Además, Carolina Gómez Enterteinment borró al poco rato esa información y puso que sería en el Centro de Eventos Calle 13”.



López, entonces, contactó al centro de eventos y aunque inicialmente le dijeron que se haría allá, los encargados de traer a los ex Menudo también borraron esta información. Posteriormente, el centro de eventos negó la realización del espectáculo en ese lugar, al que llegó la Policía para informar que no había permiso para hacer la presentación.

(Le puede interesar: Camilo regresó a Colombia con ‘De Adentro Pa Afuera Tour’)



El comunicador siguió monitoreando lo que estaba sucediendo a través de sus redes y encontró a gran cantidad de personas que compraron sus boletas desplazándose de un lugar a otro esperando ver a sus ídolos, lo que no sucedió.



Además, se supo que el concierto de Cali, programado para el 22 de noviembre pasado, también fue cancelado, así lo informó Taqui.co.com, encargada de la venta de boletas también en Bogotá. La empresa de comercialización de entradas agrega en un comunicado que hará la devoiución del dinero a quienes compraran sus boletas a partir del 29 de noviembre.



Hasta el momento, la empresa Carolina Gómez Enterteinment no ha emitido ningún comunicado sobre la devolución del dinero de la boletería.

CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: