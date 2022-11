El pasado 17 de noviembre, la Secretaía de Gobierno de Bogotá le había negado a los organizadores del concierto Súbete a mi moto tour, de exintegrantes de Menudo, el permiso para realización de este espectáculo en Bogotá.



Así lo informó en su cuenta de Twitter el secretario de Gobierno distrital Feliipe Jiménez Ángel en la noche del 26 de noviembre, cuando se conoció la inconformidad de las personas que compraron las boletas para este concierto.

“Desde el 17 de noviembre se negó el permiso para ‘Súbete a mi moto tour’, los empresarios nunca subsanaron los inconvenientes ni radicaron los requisitos faltantes. El show no tiene permiso de Alcaldía y por ende no se puede hacer. Desde hace 9 días los realizadores lo sabían”, dice el tuit,



El 26 de noviembre, sobre las 5 de la tarde, Cafam, que había arrendado su escenario de carpa para el espectáculo, envió un comunicado que indicaba que no se realizaría el show en la carpa de este espacio bogotano. Lo cierto es que los empresarios no contaban con los permisos correspondientes.



“La firma Maval Group SAS no allegó la documentación requerida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá. En ese sentido, ante dicho incumplimiento y en aras de la responsabilidad con la ciudadanía y su seguridad, Cafam ha decidido que cancela el arrendamiento del espacio”, informó el teatro.

En ese momento se informó que se realizaría en el bar Mezcal, al norte de la ciudad, pero el lugar dijo que no era cierto. Y más adelante, que se haría en el Centro de Eventos Calle 13. Al llegar allá los asistentes al espectáculo, la Policia les informó que tampoco se haría ahí.

Voceros de los organizadores del espectáculo, que aparecen como Carolina Gómez Enterteinment, dijeron que enviarán un comunicado en las próximas horas.