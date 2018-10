Marduk se presentó en Pasto, pero le cancelaron su concierto en Panamá

Varios usuarios de redes sociales han subido videos que registran la presentación de la banda sueca Marduk en Pasto, que se pudo realizar después de la autorización de la alcaldía de esa ciudad.



Las presentaciones de la agrupación de 'black metal' en Colombia habían sido atacadas por un sector cristiano. El concejal Marco Fidel Ramírez aseguraba que era una banda satánica y blasfema y llamaba a no permitir los conciertos.



En Bogotá, el concierto de Marduk está en el aire, pero no por esos ataques religiosos. La causa es la suspensión temporal de la actividad de Ace of Spades, el establecimiento en el que se realizaría el concierto este viernes, por falta de los requisitos que exige la ley.

En Pasto el concierto si se llevó a cabo, en la noche del miércoles, como se puede ver en varios videos que se han subido a YouTube, a Twitter y a Facebook. Las imágenes destacan que el evento tuvo buena asistencia y no hubo ningún incidente.

Por otro lado, la banda sueca recibió un revés en Panamá, ya que el concierto que tenía previsto dar el próximo sábado no podrá realizarse porque la agrupación musical no ha presentado la documentación para la solicitud del permiso de trabajo en el país centroamericano.



A la fecha, la banda Marduk, cuya presentación era rechazada por sectores conservadores en Panamá que la califican como satánica, no ha presentado la documentación para el permiso, cuya solicitud debe ser tramitada por los artistas internacionales con 20 días hábiles de anticipación.



El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó en un comunicado que "por las razones antes expuestas, esta entidad comunica que no se han presentado permisos a favor de esta banda, ni mucho menos autorizado".



En razón de ello, Marduk "no podrá realizar la presentación programada, según sus redes sociales, para el sábado 6 de octubre" próximo en la discoteca Hangar 18 de la capital, indicó la entidad de Trabajo.



Marduk también había recibido críticas por supuestamente haber alterado los símbolos patrios, específicamente el Escudo Nacional del país, para promover su concierto.



Cultura, con información de EFE