Concierto de Kiss en Colombia será el 10 de octubre del 2021

Luego de varias conversaciones con los representantes de los artistas y con los promotores de los conciertos en el resto de América Latina, se determinó que la nueva fecha de la banda Kiss en Bogotá será el domingo 10 de octubre del 2021.

Así lo informó Move Concerts en un comunicado, en el que agrega que quienes hayan comprado boletas y por algún motivo no puedan estar en la nueva fecha, se pueden comunicar al correo infoco@moveconcerts.com para encontrar la solución para cada caso.





Kiss es una banda de rock que se formó en Nueva York en 1973, con el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a la que posteriormente llegaron Peter Criss, baterista, y Ace Frehley, también guitarrista.



El maquillaje en sus caras y sus ropas extravagantes se convirtieron en un sello, así como sus espectáculos con llamaradas y pirotecnica.



Entre sus discos más reconocidos están: Hotter Than Hell 1974), Destroyer (1976), Love Gun (1977), Ace Frehley (1978), Unmasked (1980), Hot in the Shade (1989) y

Monster (2012).