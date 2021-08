Nueva fecha del concierto de Kiss en el Movistar Arena de Bogotá

Luego de varias conversaciones con los representantes de los artistas y con los promotores de los conciertos en el resto de América Latina, se determinó que la nueva fecha de la banda Kiss en Bogotá será el sábado 7 de mayo del 2022, en el Movistar Arena.

La presentación de la histórica banda había sido reprogramada para el 10 de octubre del 2020, por causa de la pandemia, que obligó a aplazar nuevamente esa fecha anterior.



Kiss es una banda de rock que se formó en Nueva York en 1973, con el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a la que posteriormente llegaron Peter Criss, baterista, y Ace Frehley, también guitarrista.



El maquillaje en sus caras y sus ropas extravagantes se convirtieron en un sello, así como sus espectáculos con llamaradas y pirotécnica.



Entre sus discos más reconocidos están: Hotter Than Hell 1974), Destroyer (1976), Love Gun (1977), Ace Frehley (1978), Unmasked (1980), Hot in the Shade (1989) y

Monster (2012).



