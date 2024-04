¡Keane regresa a Colombia! Conozca cuándo y dónde será su concierto

Una buena noticia llegó para los fanáticos de los clásicos. La banda de rock alternativo Keane anunció que regresará a Colombia con el aniversario de su álbum Hopes and Fears.

Así lo anunciaron en un reel, vía Instagram, acompañado de una descripción que dice:

"¡Hola a todos los increíbles fans de Latinoamérica! Estamos encantados de comunicarles que iremos a verlos en noviembre. Esta gira del 20 aniversario de Hopes and Fears no estaría completa si no la celebráramos con ustedes".

La aclamada banda británica ha cautivado a audiencias globales con su distintivo estilo. Conformada por Tom Chaplin en la voz principal y guitarra rítmica, Tim Rice-Oxley en el piano y teclados, Richard Hughes en la batería y percusión, y Jesse Quin en el bajo, Keane ha trascendido fronteras desde su formación en 1995.

Sus éxitos, como Somewhere Only We Know, Everybody's Changing y Bedshaped se han posicionado en todo el mundo a lo largo de estos últimos 20 años, y tomaron lugar en Bogotá en el 2009 y 2019, cuando se presentaron en el Coliseo Cubierto El Campín y en el Royal Center respectivamente.

Ahora bien, su álbum Hopes and Fears, uno de los más exitosos para la agrupación, cumplirá 20 años de su lanzamiento y, para conmemorarlo, no solo harán una gira mundial en su nombre; sino que también se lanzará una versión remasterizada.

¿Cuándo y dónde?

La cita será el próximo 23 de noviembre en el Chamorro City Hall de Bogotá, ubicado en la autopista norte #153-81.

Precios de la boletería y localidades

El concierto tendrá tres etapas de venta y una sola localidad. La preventa para el club de fanáticos será el viernes 5 de abril a las 10:00 a.m. hasta el lunes 8 de abril a las 8:59 a.m; mientras que la venta para el público general será el lunes 8 de abril a las 9:00 a.m. hasta agotar existencias.

A continuación, los precios de las boletas sin servicio, las cuales podrán ser adquiridas en Tu Boleta.

La primera etapa tendrá un precio de $210.000 y tendrá 800 entradas disponibles

La segunda etapa será de $265.000 y contará con 1.500 entradas disponibles.

La última etapa tendrá un precio de $345.000 y tendrá 2.700 entradas disponibles.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS