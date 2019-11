La banda Keane regresa cargada de nuevas emociones

Muchos recuerdan la grata sorpresa que causó la banda británica Keane cuando pisó por primera vez Bogotá y dio una cátedra de eclecticismo musical, llevando al paroxismo a sus seguidores, que esperaban con ansia el himno 'Everybody’s Changing' junto con otro par de canciones convertidas en éxitos gracias al poder de la radio. En ese momento, ellos dieron eso y mucho más.

Ahora, con el concierto que tendrán este miércoles 20 de noviembre, de nuevo en el escenario del Royal Center de Bogotá, el grupo comandado por el cantante Tom Chaplin pretende revelar las texturas de su ya remarcada experiencia y, sobre todo, sus recientes exploraciones musicales, reflejadas en su disco más reciente.



'Cause and Effect', nombre de la producción, fue el resultado de un reencuentro y una reinvención musical que no está exenta de los elementos emocionales que configuraron el éxito del que goza Keane.



De esa experiencia se podrá apreciar una nueva lectura de la nostalgia, del amor y sus fracturas, y unas letras más profundas en cuanto a la interpretación, junto con una amalgama de la que ya dio buena cuenta la banda en sus comienzos.

También habrá un poco de caricias electrónicas y ritmos que, sin exagerar, podrían potenciar el famoso protagonismo de la voz y el piano, que también ha caracterizado a Keane.



Además de canciones de carácter obligado como 'Crystal Ball', 'Bean and Bread', 'Is It Any Wonder?', 'Sovereign Light Cafe' y 'Somewhere Only We Know', será interesante escuchar en vivo nuevas composiciones como 'Silence by the Night', 'Phases' o 'The Way I Feel', de la mano del pianista y columna vertebral de la banda, Tim Rice- Oxley, quien parece acercar esa experiencia a las ideas de una vida que cambia o la necesidad de un nuevo aire para una banda que necesitaba reencontrarse.Keane tocará en Bogotá desde las 9 p. m. (las puertas del Royal Center se abrirán a las 7 p. m.), luego de la presentación de la banda nacional invitada, The Mills.

REDACCIÓN CULTURA